Зеленський доручив МЗС і ГПУ «докласти максимум зусиль» для повернення Марківа

Президент Володимир Зеленський звернувся до керівництва Міністерства закордонних справ і Генеральної прокуратури щодо повернення до України нацгвардійця Віталія Марківа, якого італійський суд засудив до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста на Донбасі в 2014 році.

«Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою і незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа. До того часу доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв’язку з нашим ветераном», – заявив Зеленський.

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12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.

Захист Марківа назвав вирок «політичним» і заявив про намір подати апеляцію.

Два роки нацгвардієць Віталій Марків з українським та італійським громадянством перебував під вартою у міланський в’язниці. Протягом року, відколи триває процес у Павії, відбулися 17 засідань.