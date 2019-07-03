В Італії засудили перших трьох найманців-бойовиків з Донбасу

В Італії суд міста Генуї виніс вирок трьом найманцям, які воювали на Донбасі у лавах проросійських бойовиків. За обвинуваченням у вербуванні та проведенні незаконних воєнних дій на користь іноземної держави засудили 35-річного італійця Антоніо Катальдо, 39-річного албанця Олсі Крутані і 26-річного молдованина Володимира Вербицького.

Перших двох засудили до 2 років 8 місяців ув’язнення, а третьому відбувати тюремний термін рік і 4 місяці. Різницю термінів перебування у в’язниці прокурор пояснив тим, що перші двоє ще активно займалися вербуванням іноземців для участі у бойових діях на Донбасі, а третій засуджений був «простим» солдатом. Згідно з документами обвинувачення, що взяли до уваги і судді, усі троє отримували різні грошові суми, щоб воювати разом із бойовиками на Донбасі проти українських військових у 2017-2018 роках. За даними карабінерів, за участь у бойових діях іноземні найманці отримували щомісяця 300-400 євро.

Як зауважує газета La Stampa, Катальдо, Крутані та Вербицький стали першими громадянами, котрих засудили в Італії, за те, що воювали найманцями фактично на користь Москви.

Засуджених осіб арештували минулого літа в Італії, коли карабінери викрили організацію, що вербувала найманців для війни на Донбасі. Розшуком найманців та відправкою на війну займалися під прикриттям гуманітарних організацій у північному регіоні Лігурії, встановило слідство. За даними слідчих, до організації входили ще принаймні троє осіб, контакти і місце перебування яких досі не встановлені.

На думку правоохоронців, вони ймовірно переховуються на Донбасі, де мають економічну та логістичну підтримку. Йдеться про Андреа Пальмері, так званий «мозок» угруповання та представник ультраправих сил, Габріеле Каругаті – сина колишньої керівниці місцевого осередку крайньо правої партії «Ліга» та Массиміліано Каваллері, неофашиста з міста Бреші.

Під час розслідування виявили телефонні записи, з яких очевидно, що розшукувані Пальмері, Каругаті, Каваллері та засуджений Катальдо брали участь у важливих воєнних операціях проти України. Усі згадані особи добре володіли зброєю і навіть часом говорили: «якщо повернуся до Італії, уб’ю якогось політика».

У квітні минулого року посольство України в Римі передало італійським правоохоронцям інформацію про присутність щонайменше тридцяти італійців, які воюють у лавах сепаратистів проти українського війська на Донбасі.