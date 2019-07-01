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«Требуются наводчики, зарплата достойная». Такими объявлениями пестрят паблики в соцсети «ВКонтакте» и на сайтах работы на оккупированной части Донбасса. Кого набирают в незаконные вооружённые формирования, сколько платят, и чем заманивают для службы по контракту в группировках «ЛДНР»? Радио Донбасс.Реалии изучило рынок «боевых услуг» на неподконтрольных Киеву территориях.

Водители в мотострелковый батальон, наводчики, водители-механики, радиотелефонисты, связисты, механики, главное – несудимые, на «интересную работу»: в оккупированном Луганске снова активизировался набор в так называемую «народную милицию». Там требуются водители категории С в мотострелковый батальон, объявлен набор добровольцев военных и гражданских профессий на «контрактную службу».

Наёмникам обещают зарплату в 15–24 тысячи рублей (это порядка 6–10 тысяч гривен).

«Вещевое довольствие, 3-разовое питание, оплачиваемый отпуск и больничный. Бесплатное обучение в ВУЗах Луганска. При необходимости размещение в благоустроенных казармах. Карьерный рост. Возраст от 18 до 50 лет. Без вредных привычек», – агитируют в объявлении, которое распространяют российские гибридные силы в соцсети.

В Донецке желающим воевать предлагают пойти на службу в реактивный артиллерийский дивизион. Как заявлено в объявлении, платить будут 15–19 тысяч рублей рядовым и 19,5–25 тысяч сержантскому составу.

«15 суток отпуска каждые 6 месяцев; увольнительные 1–2 дня в неделю + ночные; возможность бесплатного обучения в любом ВУЗе «ДНР»; полное вещевое и продовольственное обеспечение; проживание в комфортабельных условиях; квалифицированное, бесплатное медицинское обслуживание; трёхразовое сбалансированное питание», – заявляют набирающие наёмников.

Примерно с таким же набором требований и зарплатой проводится набор в военные части Донецка, захваченные группировкой «ДНР».

Так называемое «МВД ДНР» набирает мужчин от 18 до 45 лет на «интересную» службу. Обязательное условие – несудимых.

«Вам предлагается интересная служба, обучение по специальности, полный соц. пакет, достойная з/п, соц. гарантии!» – говорится в объявлении, однако какова эта зарплата, не уточняется.

«Приглашаем на службу по контракту в «вооружённые силы ДНР» в городе Горловка. В окопах не сидим, без угрозы для жизни. Подробности в ЛС», – встречается и такая реклама, данная как от имени частного лица, так и от паблика объявлений.

В большинстве объявлений о «службе» заработная плата наёмников не превышает 25 тысяч рублей (чуть больше десяти тысяч гривен).

Однако российские военные на Донбассе получают в разы больше, сообщало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в октябре прошлого года.

Полковник ВС России получает 124 тысячи российских рублей

«В частности, полковник ВС России (в должности командира батальона и выше) получает 124 тысячи российских рублей ежемесячно, которые начисляются ему на карточный счёт на территории России; гражданин России (не военнослужащий, наёмник) – 25 тысяч рублей и ежедневно 500 рублей за пребывание на передовой», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что объявления о наборе на «контрактную службу» в группировках «ЛДНР» часто исчезают – видимо, вакансии быстро закрываются. Это и неудивительно, ведь зарплаты на оккупированной части Донбасса намного ниже, чем то, что предлагают в вооружённых формированиях.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)