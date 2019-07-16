Віцепрем’єр Італії виступить у парламенті через звинувачення в отриманні грошей із Росії

Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні виступить у парламенті через звинувачення в тому, що його ультраправа партія «Ліга» намагалася отримати незаконне фінансування з Росії.

Як повідомив Сальвіні 16 липня, він має намір відповісти на питання членів парламенту. Дата його виступу наразі невідома.

Сальвіні назвав справу «розмовою ні про що».

Італійська прокуратура 11 липня повідомила, що розслідує звинувачення в отриманні незаконного фінансування з Росії партії «Ліга».

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10 липня видання Buzzfeed повідомило, що політики ультраправої партії «Ліга» віцепрем’єра Італії Маттео Сальвіні вели переговори з представниками Кремля. Журналісти Buzzfeed посилаються на аудіозапис зустрічі італійців із росіянами в Москві. Переговори нібито стосувалися оформлення поставок нафти таким чином, щоб партія отримала близько 65 мільйонів доларів.

Сальвіні заявив, що ніколи не отримував фінансування від представників Росії. «Ніколи не брав ні рубля, ні євро, ні долара, ні літра горілки у Росії», – заявив Сальвіні 10 липня.