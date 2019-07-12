В Італії провладна «Ліга» затремтіла після викриття американців про спроби фінансування Росією – ЗМІ

Рим – Італійський (і не лише) політикум сколихнула новина про спроби нелегального фінансування націоналістичної партії влади «Ліга» російською нафтовою компанією. Повідомлення із аудіозаписом таємних переговорів «лігістів» і близьких до уряду Росії людей поширив 10 липня американський інформаційний сайт BuzzFeed. Розслідування про цю ж оборудку оприлюднили у лютому журналісти римського видання L’Espresso, але тоді потенційно резонансна новина розчинилася в тіні римських урядових палаців. Нині, стверджують автори журналістського розслідування, завдяки оприлюдненню аудіозапису та ще й на американському порталі, справа набула міжнародного розголосу і за неї конкретно взялися слідчі й політики. А підозра у міжнародній корупції може мати негативні політичні наслідки для ультраправої «Ліги», кажуть аналітики.

Американський інформаційний ресурс підтвердив розслідування італійських журналістів, але доповнив інформацію аудіозаписом зустрічі представника «Ліги» з росіянами. Журналісти повідомляють, що йдеться про оборудку на 65 мільйонів доларів, якими Росія мала би поповнити скриньку ультраправої партії євроскептиків Італії. Домовлялися, пишуть вони, про купівлю російських нафтопродуктів і значні знижки на поставки. Гроші, заощаджені в результаті операції, додають журналісти, були призначенні для партії італійського віцепрем’єра Маттео Сальвіні, щоб допомогти їй у кампанії до євровиборів у травні 2019 року. Невідомо, чи операція дійшла кінця і чи отримала італійська партія гроші від росіян.

Аудіозапис розмови тривалістю понад годину, деталізує видання Buzzfeed, був зроблений 18 жовтня 2018 року в розкішному московському готелі «Метрополь». Зафіксована розмова трьох італійців із трьома росіянами. З-поміж італійців виділяють голос Джанлуки Савоїні – давнього лобіста і сірого кардинала «лігістів» у Москві, голову асоціації «Ломбардія-Росія», колишнього журналіста нацистських поглядів, якого вважають близьким до зовнішньої розвідки Росії. Цей діяч був серед фігурантів кримінального розслідування прокуратури Генуї щодо вербування італійських неонацистів у лави проросійських бойовиків на українському Донбасі.

Мета таємної операції цілком політична, вважають журналісти. «Ми хочемо змінити Європу. Нова Європа має бути значно ближчою до Росії», – сказав, як пишуть розслідувачі, Савоїні під час записаної у Москві розмови. Тепер в коментарі для медіа від каже, що не впізнає своїх слів, а поширену новину вважає пасткою для віцепрем’єра (Маттео Сальвіні).

«Та які переговори!? Це шпигунська історія, ніяких грошей не було, це пахне змовою», – сказав Джанлука Савоїні журналісту La Repubblica.

Міністр внутрішніх справ і лідер партії Маттео Сальвіні з притаманною йому патетикою нині також не здивував коментарем: «Ніколи не брав ні рубля, ні євро, ні долара, ні літра горілки від нікого». Каже, що з Москви привозив лише матрьошки та Машу з ведмедем для доньки. Але тепер Сальвіні змінив захисну тактику: пригрозив заявою до суду за наклеп і дистанціювався від Савоїні, мовляв, той якщо і говорив, то лише від свого імені.

Журналіст видання L’Espresso Стефано Верджіне, один з авторів згаданого розслідування, вважає, що і Сальвіні, і Савоїні все ще уникають узяття на себе відповідальності за викриту операцію.

«Їх ніхто не питає, чи прийшли гроші. Вони (Сальвіні і Савоїні) не відповідають на головне запитання, яке має політичну вагу, а саме: «Чи вони вели переговори щодо російського фінансування?». Хоча Савоїні нарешті визнав, що він там на зустрічі був. Очевидно, якщо вони просили і не отримали грошей, то значить Москва щось попросила в обмін. Важливо знати, що саме росіяни хотіли від італійців», – зауважив Стефано Верджіне для Радіо Свобода.

Відповіді на ці та інші запитання шукає прокуратура Мілана. Там ще в лютому відкрили розслідування щодо можливого російського фінансування партії «Ліга», але повідомили про це лише тепер після оприлюднення аудіозапису московських таємних переговорів. Серед фігурантів кримінальної справи – Джанлука Савоїні, інформують італійські видання з посиланням на джерело у прокуратурі. В центрі розслідування – можливий злочин міжнародної корупції. Слідчі покликані з’ясувати, скільки і в чиїх кишенях мали опинитися виручені кошти внаслідок можливої купівлі-продажу пального. Міланські прокурори мали аудіозапис вже до того, як його поширив американський портал BuzzFeed.

Місцеві оглядачі зазначають, що цей скандал може мати більші негативні наслідки для «Ліги» за кордоном, ніж всередині країни. Звертають увагу на факт публікації саме на американському сайті, відносно лояльному до Білого дому. Менше ніж місяць тому, 17 червня, лідер «лігістів» був у Вашингтоні і зустрічався з віцепрезидентом США Майком Пенсом та держсекретарем США Майком Помпео. Візит тоді вважали свідченням, що Сальвіні акредитувався перед Білим домом як «надійний союзник США», дистанціювавшись трохи від реноме «захисника Путіна». Очевидно, зауважує коментатор газети La Repubblica, щось пішло не так під час зустрічей у Вашингтоні. У статті «Ліга» боїться руки США, а у ЄС залишається без місць» автор Кармелло Лопапа описує хвилювання, які вирують всередині ультраправої партії влади.

Найбільше «лігістів» турбують відгуки скандалу в ЄС, де після виборів до Європарламенту ультраправі популісти посіли маргінальні позиції і наразі не можуть просунути своїх кандидатів на провідні посади в євроструктурах, а імідж гіпотетичних переговорів з емісарами Росії, яка перебуває під євросанкціями, не допоможе партії досягнути своїх намірів, пише видання. Іншими словами, «лігістам» з ЄС послали своєрідний меседж, що у наступні п’ять років росіяни не будуть вважатися друзями Євросоюзу, й італійські совраністи мали б зробити висновки, якщо хочуть, щоб з ними рахувалися у Брюсселі.