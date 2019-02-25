Росія фінансує націоналістів Італії? Опозиція вимагає пояснень від уряду

Рим – Представники італійської опозиції вимагають від прем’єр-міністра Маттео Сальвіні виступити в парламенті з поясненням інформації про можливе російське фінансування його партії «Ліга» з метою перемоги крайніх правих на виборах до Європарламенту у травні цього року. Журналістське розслідування про обговорювану в Москві оборудку на 3 мільйони євро надрукував у неділю італійський тижневик L’Espresso. Очільник урядової націоналістичної сили і її представники офіційно не коментують, Москва все заперечує.

Про можливу фінансову підтримку із Москви найбільш проросійської партії в Італії давно говорять у колі експертів. Однак зауважують, що прямих доказів цьому бракує. Підозри про російські гроші для «Ліги» керівник партії Маттео Сальвіні завжди заперечував. «Досі жодного рубля, жодного євро не отримували. Ми не зацікавлені і просити цього. Наша підтримка Росії є повністю безкорисливою», – говорив він.

Недільна публікація видання L’Espresso по суті стала першою спробою серед впливових італійських ЗМІ пролити світло на таємні фінансові зв’язки «лігістів»-євроскептиків із російськими олігархами, наближеними до Кремля. Що ж вдалося з’ясувати журналістам римського аналітичного тижневика?

У центрі розслідування – таємне обговорення про здійснення оборудки для фінансової підтримки партії «Ліга» напередодні виборів до Європарламенту. Йдеться про три мільйони тонн дизельного пального, що його російська державна компанія «Роснєфть» мала б продати італійській державній енергокомпанії ENI зі знижкою в 4 відсотки від встановленої ціни. Але російська сторона нібито запропонувала ще вищу знижку, у 6 відсотків, за умови, що вигоду понад ті 4 відсотки повернуть назад росіянам.

Угода на 3 мільйони

Фінансова операція надзвичайно заплутана, пишуть журналісти, але за домовленостями обох сторін у підсумку зароблені італійцями гроші на цих знижках мали б повернутися до російської кишені. В результаті оборудки з росіянами «Ліга» могла б отримувати щонайменше 250 тисяч доларів щомісячно протягом року, тобто 3 мільйони євро загалом, і використати їх для виборчої кампанії, інформує видання. Йдеться про угоду купівлі-продажу, завдяки якій Кремль опосередковано таємними махінаціями міг би поповнити скриньку партії Сальвіні.

Автори розслідування, однак, визнають, що не мають доказів на підтвердження того, чи описана фінансова операція відбулася. За їхніми даними, схема оборудки обговорювалася в Москві в жовтні минулого року під час поїздки Маттео Сальвіні на зустріч із підприємцями Італії та Росії. Журналісти видання, перебуваючи тоді також у російській столиці, помітили, що 17 жовтня 2018 року віце-прем’єр Сальвіні після конференції підприємців залишив елітний готель із бічного виходу і «зник» на 12 годин.

Про цю прогалину в офіційному графіку візиту не згадувалося, і тому журналісти зацікавилися, куди ж подівся міністр. Згодом з’ясували, що віце-прем’єр-міністр італійського уряду в умовах надзвичайної секретності зустрічався з віце-прем’єром російського уряду Дмитром Козаком, відповідальним за енергосектор, він же – людина з близького оточення президента Росії Володимира Путіна. Деталі їхньої розмови, очевидно, ніхто не оголошував, а на прохання тижневика про коментар щодо цієї зустрічі Маттео Сальвіні не відповів.

Сірий кардинал «Ліги»

Журналісти стали свідками того, як наступного дня після ймовірної зустрічі тет-а-тет Сальвіні й Козака підкилимні домовленості продовжили в московському готелі вже довірені особи обох чільних співрозмовників. Ідеться про менеджера Іллю Якуніна з оточення Козака і ключову фігуру «лігістів» на російських теренах – Джанлуку Савоїні. Власне, цього італійця і вважають режисером згаданої операції.

Джанлука Савоїні, не обіймаючи посад ні в партії, ні в уряді, завжди супроводжує Сальвіні в поїздках до Росії й налагоджує контакти з потрібними особами. Він представляється журналістом, був речником Сальвіні, є засновником асоціації «Ломбардія – Росія», яка має вже кілька філій у різних регіонах Італії. Він доклав зусиль для альянсу партії «Ліга» із пропутінською партією «Єдина Росія». Окрім Москви, Савоїні часто бував в окупованих Криму і на Донбасі.

Під час операції фінансування партії «Ліга» Джанлука Савоїні виклав російським співрозмовникам свої геополітичні плани щодо Італії: «Нова Європа має бути близькою до Росії. Ми не повинні більше залежати від рішень грамотіїв у Брюсселі чи у США. Ми прагнемо змінити Європу разом із нашими союзниками в Австрії, Німеччині, Франції, Угорщині і Швеції».

Царські візії олігарха й філософа

Видання повідомляє, що Савоїні останніми місяцями часто зустрічався з кремлівським ідеологом Олександром Дугіним. Одне з таких рандеву відбулося у вересні минулого року в Римі, коли співрозмовники обмірковували жовтневий візит віце-міністра Сальвіні до Москви. Разом із Дугіним просуванням євразійської геополітичної концепції на Апенніни переймається і відомий московський мільярдер Костянтин Малофеєв, великий симпатик Путіна, засновник великої інвестиційної компанії Marshall Capital.

Малофеєв занесений до «чорного списку» США і ЄС через підозри про його фінансування захоплення Криму і воєнного вторгнення Росії на Донбас. Його обвинувачують у налагодженні фінансових зв’язків між Кремлем і французькою ультраправою партією «Національний фронт» на чолі з Марін Ле Пен: мільярдер допоміг цій партії отримати кредит на 9 мільйонів євро через контрольований Москвою банк («Перший чесько-російський банк»).

Та автори публікації звертають увагу не стільки на економічну імперію Малофеєва, як на його ідеологічні погляди і зв’язки з крайніми правими європейцями. Російський підприємець сповідує принципи монархії і сподівається на відродження царського державного устрою московського штибу. На міжнародному рівні його ціллю є створення «нового континенту», нового геополітичного блоку під проводом Москви на ймення Євразія, пишуть журналісти.

Публікація в L’Espresso інформує, що придворний філософ Путіна Олександр Дугін, а в Італії він почесний президент асоціації «П’ємонт – Росія», давно співпрацює з аналітичним центром Костянтина Малофеєва. Розповідаючи про тісні контакти Дугіна і Малофеєва, видання пише про спільні політичні візії двох персонажів: антизахідні погляди, заперечення гомосексуальності, заперечення абортів, необхідність повернути Україну під російський контроль і гегемонія Путіна у всьому Євросоюзі.

На семи сторінках опублікованого журналістського розслідування – ціла низка імен із оточення «Ліги» і Кремля, які роками працюють над налагодженням так званої двосторонньої співпраці.

Автори публікації не знають, чим же завершилася описана оборудка про купівлю-продаж дизельного палива. Журналісти припускають: якщо вона дійсно реалізована, Італія постає перед надзвичайним парадоксом – націоналістична партія Маттео Сальвіні отримує кошти для виборчої кампанії до євровиборів від державної російської компанії. Іншими словами, провідну урядову партію Італії підтримує Путін, перший недруг Євросоюзу. І все це обговорює у Москві людина, яка не має ніякого статусу для того, щоб перейматися нафтою, а тим більше фінансуванням «Ліги», завершують журналісти.

Вимоги опозиції і галас пропаганди

Анонс про публікацію резонансного розслідування журналістів з’явився в італійській пресі ще минулого четверга. Наступного дня окремі представники лівоцентристської опозиції через соціальні мережі закликали міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні пояснити в парламенті ймовірне російське фінансування своєї партії напередодні виборів до Європарламенту.

«Спочатку італійці чи спочатку росіяни? Сальвіні, роз’ясни в парламенті іноземне фінансування, про яке пише L’Espresso», – написав у твітері Андреа Орландо, член Демократичної партії, колишній міністр юстиції. Членкиня невеликої партії «Вільні і рівні» Лаура Больдріні вважає, що пояснення від міністра важливе для національного інтересу країни. «Фінансування з Росії для виборчої кампанії «Ліги» – Сальвіні, поясни негайно, якщо новина підтвердиться, було б дійсно тривожно», – написала Больдріні.

Сам же протагоніст розслідування Маттео Сальвіні, який через фейсбук активно ділиться своїми публічними і приватними справами, наразі не коментував інформацію від тижневика L’Espresso. Останні записи на його сторінці закликали жителів острова Сардинії голосувати в неділю на місцевих виборах за представників від «Ліги», яка, за національними опитуваннями, має нині найвищий рівень (33 відсотки) підтримки електорату.

У перебігу розслідування журналісти італійського видання зверталися за коментарем до міністра, але відповіді не отримали. Тепер же, після публікації, за інформацією російських ЗМІ, у партії «Ліга» заявили, що Маттео Сальвіні навіть не буде витрачати час для заперечення «абсолютно абсурдних і безпідставних вигадок журналістів».

У Москві офіційні представники російського віце-прем’єра заперечили таємну зустріч Маттео Сальвіні і Дмитра Козака і сказали, що вони ніколи не були знайомі, «ні офіційних, ні таємних зустрічей не було». Поки італійські ЗМІ та опозиція очікують на реакцію залучених до теми урядовців, російська пропаганда в унісон повідомляє, що згадані у публікації фізичні і юридичні особи категорично заперечують не тільки можливість російського фінансування італійської партії, але й факт згаданих таємних переговорів. Зокрема, «Роснєфть» назвала публікацію брехнею і погрожує виданню судовим позовом за шкоду діловій репутації.