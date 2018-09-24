Італійський «хамелеон» Сальвіні: причини злету і можливі наслідки для ЄС

Рим – В Італії очільник крайньо-правої партії «Ліга» Маттео Сальвіні – чинний віце-прем’єр і міністр внутрішніх справ – протягом півроку спромігся майже удвічі збільшити рейтинг популярності партії серед виборців. Націонал-популістична сила стрімко виходить з регіонального на національний рівень, кажуть політологи, її лідер став центральною фігурою не лише в уряді Італії, а й серед антисистемних рухів у Євросоюзі. Як пояснюють феномен Сальвіні і як він може вплинути на долю ЄС?

Ще завчасно до парламентських виборів (4 березня 2018 року) на Апеннінах соціологічні дослідження свідчили про поширене бажання серед населення мати в країні сильного рішучого лідера. Як один з прикладів натякали на фігуру російського президента Володимира Путіна. Нині частина виборців такого «сильного лідера», схоже, отримала в особі Маттео Сальвіні. У багатьох складається враження, що політик не словом, а ділом взявся до вирішення наболілих для країни проблем.

Порушуючи міжнародні морські та гуманітарні угоди, закриває порти і блокує знедолених африканців у морі. Гримає кулаком в євроустановах і «ставить на місце» незгодних з його лінією «захисту італійців». За посадою гаранта правосуддя й правопорядку він нехтує приписами прокурорів, які порушують проти нього справу щодо блокування судна з мігрантами або вимагають від його партії повернути державі кошти незаконного походження для минулих виборчих кампаній (йдеться про 49 мільйонів євро).

«Якщо хочуть забрати все, то хай беруть. Ми маємо італійців на нашому боці, нехай роблять, що думають», – сказав Маттео Сальвіні стосовно рішення прокуратури Генуї про повернення нелегально отриманих грошей партією «Ліга».

Стрімкий стрибок

За результатами останніх досліджень, його політику підтримують понад 65 відсотків опитаних. Цей показник навіть трохи вищий від рівня довіри урядовій більшості (60 відсотків), основу якої становлять націоналісти «Ліги» та популісти «Руху п’яти зірок». «Ліга» Маттео Сальвіні з 30 відсотками підтримки електорату стала першою партією Італії, випередивши конкурента з урядової коаліції «Рух п’яти зірок», який має на сьогодні приблизно 28 відсотків прихильників.

На березневих парламентських виборах переважною мірою регіональна партія «Ліга», яка відстоює інтереси підприємців і середнього класу півночі, набрала трохи більше за 17 відсотків голосів. Стрімкий стрибок популярності аналітики пояснюють чітко розробленою послідовною поведінкою лідера у втіленні передвиборчої програми, що багатьом вказало на серйозність намірів, особливо у питанні протидії масовій міграції. «Ліга» також розширила лави прибічників за рахунок виборців правої партії Сильвіо Берлусконі та політично неоднорідного «Руху популістів п’яти зірок», вважають політологи. Перші визнали провідну роль Сальвіні серед правих і відвернулися від Берлусконі, другі побачили, що «Ліга» позбулася впливу медіа-магната Берлусконі, тому й залишили «п’ятизіркових», пояснює у коментарі для Радіо Свобода політолог Джованні Орсіна.

Партія «Ліга» помітно трансформується з регіональної на національну

«Партія «Ліга», до того ж, помітно трансформується з регіональної на національну, збільшується кількість прибічників і на південних теренах. Ще не зовсім, але вона чимдалі набирає обрисів партії національного рівня», – додає експерт.

Прихильні до Сальвіні видання (таких небагато) пояснюють його популярність раціональною програмою (зменшити податковий тягар для підприємців, заблокувати урізання пенсій, запровадити норми самооборони з дозволом використання зброї), на відміну від «фантастичних» намірів урядових партнерів із «Руху п’яти зірок», які домагаються запровадження коштовної статті у держбюджеті для грошової допомоги безробітним.

«Сальвіні не задер носа, він намагається зробити мінімум необхідного, щоб задовольнити потреби виборців. Ось чому постійно зростає рівень його підтримки серед населення», – пише на шпальтах Il Libero Quotidiano його директор Вітторіо Фельтрі. Він вважає, що Маттео Сальвіні досконало втілює загальні настрої населення, головним з таких стало «Мігрантів нам більше не треба!».

Спотворена картина – дослідники

Та глянувши правді в очі, істерія Сальвіні довкола мігрантів – не що інше як мішура для тих же виборців, кажуть дослідники. Італійці, за їхніми даними, мають хибне уявлення про кількість громадян іноземного походження в їхній країні. За даними досліджень Istituto Carlo Cattaneo, понад 70 відсотків населення перебільшує число присутніх мігрантів. Переважна частина переконана, що мігрантів з-поза меж ЄС – в країні 25 відсотків від загального населення, тобто 15 мільйонів. Насправді їх приблизно 4 мільйони, неповних 7 відсотків. Якщо додати число нелегалів, мовиться у дослідженні, мігрантів на Апеннінах однак менше, ніж в Австрії (9,9 %), Франції (8,5%), Німеччині (8%) або Швеції (11,6%). Серед європейських країн в Італії найбільш спотворене уявлення щодо феномену імміграції, підсумовують автори дослідження, – це також одна з причин, чому виборці так легко сіли на гачок пропаганди Маттео Сальвіні.

Італійський історик Етторе Чіннелла зауважує, що в країні міграційна ситуація не була надзвичайною, хоча на загал люди розгублені і стомлені нерозв’язаними проблеми імміграції та ісламізації суспільства. Серед громадської думки поширена мішанина понять та поглядів, тому вони легковажно пристають на гасла урядовця Сальвіні, додає він

«Та найголовніше, – продовжує Чіннелла, – в країні ще сильно відчутні сентименти минулого, ще дуже багато тих, хто ностальгує за колишнім СРСР, який тісно співпрацював з італійськими комуністами. Такі ще мають за приклад розвиток суспільства радянського зразка – це переважно прибічники крайніх лівих сил».

Одночасно серед громадян поширені антиамериканські, антизахідні настрої проти НАТО

«Одночасно серед громадян поширені антиамериканські, антизахідні настрої проти НАТО. Додамо, що ультраправі, зі свого боку, мріють про «сильного лідера», яким прагне бути Сальвіні, але він не дотягує до того рівня, робить лише вигляд «сильного лідера», – зазначає Етторе Чіннелла в розмові з Радіо Свобода.

«Нове гидке обличчя Європи»

З образом «сильного лідера» гарячий італієць перетнув межі країни, і вже не французька націоналістка Марі Ле Пен, а Маттео Сальвіні очолює навалу націонал-популістів у Європі. Американський тижневик Time називає його «новим обличчям Європи», «царем імміграції в Італії з місією розвалити Європу». Історик Етторе Чіннелла погоджується з таким висновком, вважаючи політика «новим гидким обличчям Європи».

Називають себе націоналістами, ніби дбають передусім про італійців. Та які ж вони націоналісти, якщо підтримують агресивну експансію Росії, палко симпатизують Путіну?

«У Сальвіні є проект розпорошення Європи, заперечення НАТО. Так, він говорить, що прагне змінити ЄС з середини, та насправді на хвилі громадського невдоволення він просто ламає основи євроспільноти, і це небезпечно. Називають себе націоналістами, ніби дбають передусім про італійців…Та які ж вони націоналісти, якщо підтримують агресивну експансію Росії, палко симпатизують Путіну? Будьмо відвертими, так звані совраністи є більше росіянами, ніж італійцями», – говорить історик Чіннелла.

Італійський часопис L’Espresso вбачає у постаті Сальвіні «політичного хамелеона, який змінює свою партію, щоб по суті не змінити нічого, який змінив зелений колір сепаратиста антипатріота на блакитний колір захисника національних інтересів Італії». Цим самим він непередбачуваний і в Брюсселі, пише видання, бо Сальвіні ще робить розрахунки, чи долучатися до поміркованої правоцентристської Європейської народної партії, або ж стати частиною фронту совраністів, про який мріє ідеолог американського популізму Стів Банон?

Популісти в ЄС, серед яких найпомітніший Сальвіні, стають провідними акторами в контексті виборів до європарламенту в травні 2019 року

«Сальвіні спромігся протягом шести місяців стати ворогом Європи, він став новим обличчям з-поміж тих політиків, які протистоять істеблішменту європеїстів. Згадаймо, як він реагує на репліки міністра закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна або голосування щодо угорського прем’єра Віктора Орбана в європарламенті – це сигнали, що популісти в ЄС, серед яких найпомітніший Сальвіні, стають провідними акторами в контексті виборів до європарламенту в травні 2019 року. Подобається нам чи ні, але це факт», – каже політолог Джованні Орсіна для Радіо Свобода.

На його думку, якщо на наступних виборах партії антиєвропеїстів наберуть 25 відсотків голосів, як свідчать останні опитування, це лише продемонструє невдоволення частини європейців і кардинально політичної ситуації в ЄС не змінить. У разі суттєвого збільшення підтримки антисистемних сил, з ними будуть рахуватися при створенні більшості в європарламенті. Якщо Європейська народна партія буде змушена формувати більшість із популістами, аніж із соціалістами, то це буде політичний землетрус, застерігає експерт Орсіна. За такого розвитку подій «почнеться новий етап євроінтеграційного процесу, та незрозуміло в якому напрямку, бо наразі не ясно, що ж конкретно вони хочуть зробити чи змінити у ЄС».

Як би там не було, а італійська лабораторія популізму наразі засвідчує, що цей тренд надовго, кажуть політологи. Націонал-популісти «Ліги» набирають відсотки в опитуваннях вже четвертий рік, «Рух п’яти зірок» – шостий рік, і ознак зменшення їхньої популярності не помітно. Навіть якщо і впаде чинний уряд (на сьогодні це малоймовірно), то позбутися цих політиків однак буде нелегко, вважають місцеві оглядачі. Одна з головних причин – відсутність дієвої політичної опозиції в Італії.