Віце-прем’єр Італії назвав анексію Криму законною, а Майдан «псевдореволюцією» – WP

Віце-прем’єр і міністр внутрішніх справ Італії та голова правої партії «Ліга» Маттео Сальвіні заявив, що Росія мала право анексувати український Крим, а революцію в Україні назвав «псевдореволюцією». Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.

«Був референдум, і 90 відсотків людей проголосували за повернення Криму до складу Російської Федерації», – сказав Сальвіні.

На зауваження журналіста, що той референдум у 2014 році був фальшивим, та ще й у присутності російських солдатів, Сальвіні назвав фальшивим київський Майдан.

«Порівняйте його з фальшивою революцією в Україні, яка була псевдореволюцією, що фінансується іноземними державами – подібно до революцій «Арабської весни». Є деякі історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно належать Російській Федерації», – додав італійський віце-прем’єр.

Сальвіні, який нещодавно побував в Росії, підтвердив свою прихильність скасуванню європейських антиросійських санкцій та заперечив, що його партія «Ліга» отримує фінансування з боку партії Володимира Путіна «Єдина Росія».

16 липня президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Гельсінкі за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом фактично признався в організації референдуму в Криму.

«Ми вважаємо, що ми провели референдум згідно з міжнародним правом», – сказав Путін.

Міжнародна спільнота визнала окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.