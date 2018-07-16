Путін: позиція Трампа щодо Криму відома

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що президент США Дональд Трамп притримується позиції про незаконність анексії Криму.

«Позиція Трампа щодо Криму відома і він її притримується, він говорить про незаконність приєднання до Росії. У нас інша позиція. Ми вважаємо, що провели референдум згідлно з міжнародним правом», – сказав Путін після переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі.

Водночас Трамп не відреагував на питання щодо Криму.

Зустріч Трампа і Путіна віч-на-віч почалася з майже годинним запізненням через те, що президент Росії спізнився на саміт. Згідно з попереднім графіком, переговори тет-а-тет триватимуть близько півтора години, потім запланований початок переговорів у розширеному форматі американської і російської делегацій.

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За даними ЗМІ, на нещодавньому саміті «Групи семи» Трамп заявляв, що Крим має бути частиною Росії, бо там більшість людей говорить російською мовою. Після цього в Білому домі заявили, що США не визнають і не будуть визнавати спроби Росії анексувати український Крим.​