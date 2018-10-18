Італія виступить проти продовження санкцій ЄС щодо Росії – віце-прем’єр

Віце-прем’єр Італії Маттео Сальвіні заявляє, що представники його країни виступатимуть проти продовження дії санкцій Європейського союзу щодо Росії.

При цьому він заявляє, що Рим не готовий вступати в суперечку з рештою ЄС і накладати вето на продовження санкцій.

«Я приїхав сюди, бо переконаний, що санкції – це економічне, соціальне і культурне безумство», – заявив Сальвіні 17 жовтня під час візиту до Москви. Сальвіні керує крайньо-правою партією «Ліга», а також є міністром внутрішніх справ Італії.

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Сальвіні заявив, що ЄС застосував санкції проти Росії за «ймовірні порушення проти України», не вживаючи ніяких заходів через окупацію Туреччиною північного Кіпру – «європейської країни» – з 1974 року.

«Це безглуздість», – сказав він, пообіцявши «зробити все можливе», щоб покласти край російським санкціям або, принаймні, протистояти спробам автоматично поновлювати їх кожні шість місяців.

Напередодні декілька джерел на умовах анонімності повідомили Радіо Свобода, що Італія запропонує Європейському союзу відновити фінансування малого і середнього приватного бізнесу в Росії в обмін на свою згоду на продовження санкцій проти Москви.

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Після того, як в 2014 році Росія незаконно анексувала український Крим і почала надавати підтримку бойовикам на сході України, ЄС запровадив проти Москви економічні санкції, які відтоді розширювали і продовжували.

На наступному саміті 13 грудня лідери ЄС мають голосувати за продовження дії економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

Провідні сили ЄС, Німеччина і Франція, а також більшість інших членів Євросоюзу заявляють, що санкції проти Москви мають залишатися чинними доти, поки Росія не припинить агресію проти України.