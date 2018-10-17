ЄС із наближенням виборів готується до оборони від онлайн-дезінформації

Брюссель – За сім місяців до виборів у ЄС, виклики дезінформації, зовнішнього втручання, пропаганди і «фейків» на користь популістських і радикальних політичних рухів постали особливо гостро. Європейська комісія офіційно запустила кодекс правил поведінки для операторів інтернету, соцмереж і рекламних платформ щодо прозорості й недопущення маніпуляцій виборцями.

Керівництво об’єднаної Європи стурбоване можливими онлайновими нападами й атаками на демократичні засади, зокрема, спрямовані на технології голосування чи для спроб маніпулювати поведінкою виборців. Йдеться про вірогідність, скажімо, витоку документів, зловживань або розповсюдження фальшивих новинних статей чи введення громадськості в оману.

На тлі наближення європейських виборів, які мають відбутися в травні 2019 року, виконавчий орган ЄС – Єврокомісія – намагається у цьому сенсі подвоїти свої зусилля. Особливо гостро проблема постала після звинувачень Росії у втручанні в президентські вибори в США в 2016 році, та в перебіг референдуму щодо «Брекзиту» у Великій Британії, який пройшов того ж року.

Розвідувальні служби різних країн дійшли висновку, що Росія поширює дезінформацію на своїх платформах, щоб вплинути на демократичні процеси у країнах Заходу.

На брюссельській конференції, присвяченій кібернетичній безпеці, євродепутат від Болгарії Єва Майдел, яка належить до фракції Європейської народної партії, зауважила: «Коли йдеться про «фейки» та маніпуляції, то ми боїмося, що вони фактично допомагають саме популістським рухам і політичним діячам».

Це призвело до того, що блок посилює свою оборону проти кібератак, а з іншого боку, тисне на світових операторів інтернет-ринку, щоб ті, зі свого боку, теж посилювали боротьбу з дезінформацією.

Онлайн-дезінформація на руку популістам

Єврокомісар ЄС із питань безпеки Джуліан Кінґ у понеділок на спеціалізованій конференції у Брюсселі щодо кібернетичних загроз і можливого втручання у європейські вибори, зауважив: «Необхідність реакції на ці дії є дуже нагальною, бо якщо ми не робитимемо нічого у відповідь, то це створює ризик підриву наших демократичних процесів».

Вибори до Європарламенту наступного року відбудуться на тлі посилення підтримки серед громадськості популістських партій, зокрема, тих, що виступають проти подальшої інтеграції ЄС, і закликають припинити санкції проти Росії. Як результат, європейські демократичні сили, установи й організації стурбовані тим, що пропагандистська діяльність та дезінформаційні кампанії Росії через соціальні медіа-платформи можуть збільшити підтримку партій, які симпатизують Москві та виступають проти ЄС.

Перші кроки до прозорості й контрпропаганди

Кілька тижнів тому інтернет-платформи, на кшталт Facebook і Google,Twitter, Mozilla та інші компанії світової соціальної інтернет-мережі зобов’язалися дотримуватися кодексу доброї поведінки: пообіцяли дотримуватися правил належної діяльності та протидіяти дезінформації в інтернеті.

Підписанти цього кодексу, створеного за сприяння Європейської комісії, зокрема погодилися вказувати, що із розміщуваного на їхніх платформах є рекламою, ухвалили чітку політику щодо використання та ідентифікації «ботів» (автоматичних повідомлень). Лідери глобальної інтернет-мережі та світових соціальних мереж також обіцяють не приймати винагороди та оплати із рахунків та веб-сайтів, які систематично розміщують неправдиву інформацію або рекламують та поширюють її.

Комісар ЄС з цифрової економіки Марія Габрієль заявляє, що це «крок у правильному напрямку», закликаючи світові інтернет-платформи робити ще більше.

«Комісія буде уважно стежити за перебігом та аналізувати перші результати Кодексу до кінця 2018 року», – сказала вона.

«Дотримання створеного Кодексу покликане зменшити негативний вплив онлайнової дезінформації, з одного боку, на наші демократії, з іншого – на наші цінності й довіру громадян. Якщо результати цієї роботи виявляться незадовільними, Єврокомісія може запропонувати інші заходи, включаючи закони та регуляторні дії», – заявила вона.

Втім, за трохи більше як півроку до європейських виборів, ця ініціатива ЄС низкою науковців, фахівців у сфері медіа, представників аналітичних центрів та експертних кіл Брюсселя розцінюється недостатньою.