У Європі будуть боротися із дезінформацією за допомогою штучного інтелекту

Рікард Йозвяк

Литовські програмісти навчили штучний інтелект шукати фейки в інтернеті. Спеціальну комп’ютерну програму, яка вже працює для литовських новинкарів, цього тижня презентували в Брюсселі оперативній робочій групі зі стратегічних комунікацій East StratCom та представникам Єврокомісії.

В основі технології лежить ідея, що комп’ютерні алгоритми здатні шукати у текстах певні меседжі та наративи, розповів кореспонденту Радіо Свобода керівник ініціативи Вікторас Даукшас.

«Технологія ще нова і не може передбачати нові наративи, але її можна навчити шукати ті, які вже використовуються», – зазначає він.

На розробку комп’ютерної програми 15 ІТ-фахівців витратили півтора року. Система уже зараз щодня моніторить більше ніж 10 тисяч матеріалів із 500 литовських та російських інтернет-доменів. У майбутньому, сподіваються розробники програми, вона зможе збільшити потужність до двохсот тисяч текстів на день.

Нова розробка поки що не обходиться без допомоги людей: комп’ютерні алгоритми шукають в інтернеті підозрілі матеріали, а далі їх перевіряють волонтери та спеціалісти – «мережеві ельфи». Вони можуть позначити викривлення фактів, чи неправдиву інформацію, додати посилання, що допоможуть її перевірити.

Може стати в нагоді й Україні

Раніше для того, щоб розвінчати фейк, журналістам необхідно було по кілька годин, а комп’ютер дозволяє зробити це за дві хвилини, розповідає Вайдас Салджюнас, один із литовських журналістів, що вже працював із новою програмою.

«Я все одно маю усе перевіряти, але тепер це займає менше часу», – каже він.

Програма з пошуку фейків з’явилась як ініціатива для перевірки інформації в одній із литовських інформаційних агенцій. Тепер до проекту долучилися сім найбільших інформаційних видань країни, які разом покривають 90% аудиторії.

Розробники сподіваються, якщо їхня програма доведе свою ефективність – у майбутньому вона може стати основою для загальноєвропейської платформи боротьби з фейками, а також – потенційно стати в нагоді й Україні.

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