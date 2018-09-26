Google, Facebook та інші інтернет-компанії допоможуть ЄС боротися з «фейками» – єврокомісар

Світові лідери інтернету, зокрема Google, Facebook, Twitter та Mozilla, ухвалили рішення спільно діяти та інвестувати в технології, які дозволять боротися із розповсюдженням дезінформації та «фейків» у мережі Євросоюзу, підтвердила в інтерв’ю Радіо Свобода 26 вересня єврокомісар із цифрової економіки Марія Ґабріель.

Компанії взяли на себе зобов’язання діяти в межах нового щойно уваленого «кодексу поведінки» для боротьби з дезінформацією в інтернеті, особливо з огляду на підготовку до європейських виборів 2019 року.

Коментуючи публікацію цього «кодексу», єврокомісар заявила, що ЄС намагається особливо акцентувати увагу на прозорості спонсорів контенту, зокрема, публічної реклами, наданні споживачам можливість сигналізувати про неправдиву інформацію та обмеженні можливостей ініціаторів дезінформації.

«Традиційні мас-медіа та європейські суспільства нині постали перед викликом поширення дезінформації. Те, що нині опублікований «кодекс поведінки», є першим випадком у світі, коли на нашу вимогу компанії погодились на безліч саморегулюючих стандартів боротьби з дезінформацією у всьому світі на добровільній основі», – пояснила єврокомісар, зауваживши, що тепер протягом двох тижнів Єврокомісією будуть проаналізовані «всі пункти та додатки» цього документа і за необхідності представлені «додаткові напрямки роботи».

Коментуючи, те, як зусилля ЄС у боротьбі із дезінформацією можуть стати прикладом для таких держав, як Україна, Марія Ґабріель каже, що «я не хотіла б щоб одне дерево ховало за собою цілий ліс. Це проблема кожного, всієї Європи, тож саме у цьому напрямку я намагатимуся продовжувати свої дії».

У квітні цього року Єврокомісія, на тлі тиску з боку держав ЄС та США, де через соцмережі впливали на вибори й референдум щодо виходу Британії зі співдружності, закликала світові веб-платформи та соцмережі розробити план боротьби із поширенням «фейків» та сприяти зниженню рівня дезінформування.