Захід використовує Україну для знищення Росії (огляд дезінформації від East Stratcom)

Цього тижня прокремлівські медіа звинувачували США у тому, що нібито там попросили Ізраїль організувати збиття Іл-20 у Сирії. Також, ЗМІ Росії розповіли, що країни-члени ЄС зацікавлені відібрати в України частину її територій. Про це та інше йдеться в огляді дезінформації від команди East Stratcom Force.

У ток-шоу «60 хвилин», що транслюють на російському каналі, швидким рухом камера «зумиться» в карту України. Ведучий шоу пояснює, що нібито українськими територіями переймаються країни-члени ЄС: Румунія, Польща, Угорщина. «Егоцентрична українськість Києва вже розколола країну», – інтенсивно пояснює ведучий.

«Поляки і зараз, зажмурившись, дивляться на українську Галичину, Полісся і Волинь», – розповідають в ефірі програми і констатують, нібито це зовсім не Росія намагається відібрати українські території.

Зрештою, західних «агресорів» зображують як таких, що захопили всю Західну Україну.

«Ті, хто стоїть за російською дезінформаційною кампанією, швидко навчилися візуалізувати свої основні помилкові розповіді. Держава, яка дійсно займає території в Україні – Росія, і Росія звинувачує Захід у його «передбачуваній амбіції» зробити те ж саме», – коментують цитати з російського шоу у звіті.

Вигадана карта жахів Європи

Під час референдуму «незалежності» Каталонії російська державна пропагандистська машина проштовхувала повідомлення про те, що Іспанія перебуває на межі громадянської війни; що вся Європа розділена сепаратистськими рухами, а ризики розпаду ще більші. Як ілюстрацію використовували цю карту дистопічного майбутнього Європи, де більшість західноєвропейських країн «розрізані» на дрібні частини.

«Одна дезінформаційна розповідь спрямована на те, щоб представити Європу як таку, де все погіршується, приборкану її власними внутрішніми кризами; але для служіння цілям іншого повідомлення, ця ж Європа раптово перетворюється на супердержаву агресії, щоб показати, що Росія перебуває в оточенні русофобських ворогів під час постійної військової підготовки, демонтажу свого східного сусіда», – пояснюють в огляді.

Експерти East Stratcom вважають, що розповідь про ЄС, як про агресора, спрямована на максимальну підтримку Кремля всередині країни. А для зовнішньої аудиторії її мета – зменшити ймовірність контрзаходів проти агресії Росії в Україні.

«Коли ми розглядаємо дезінформацію за цей тиждень, здається, що короткий медовий місяць, яким насолоджувався Захід у російських державних ЗМІ навколо Чемпіонату світу з футболу та зустрічі Трампа і Путіна, закінчився. Раніше ми спостерігали таку ж саму картину перед американськими виборами у 2016 році», – розповідають автори огляду.

Ді​м дзеркал

Автори огляду почули, що Захід використовує Україну для знищення Росії, так само як використовував нацистську Німеччину для знищення СРСР. Також, що Київ саботує роботу Мінської тристоронньої групи; і що збивання російського літака Іл-20 в Сирії було актом агресії проти Сирії, організованим США.

«Тут прокремлівська дезінформаційна кампанія, схоже, постійно переміщувалась у будинок дзеркал: насправді літак збив союзник Росії- Сирія», –​ зазначають в огляді.

Сайт EU vs Disinfo є частиною кампанії з метою краще передбачати та реагувати на прокремлівську дезінформацію. EU vs Disinfo очолює Європейська робоча група East Stratcom. Команда була створена після того, як голови держав та урядів ЄС підкреслили необхідність протистояти проведеним в Росії кампаніям дезінформації у березні 2015 року.

Щотижня команда East Stratcom випускає «Огляд дезінформації», що подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему.

Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й які визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.