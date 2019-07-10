Buzzfeed: провладна партія Італії намагалася отримати 65 мільйонів доларів у Кремля

Політики ультраправої партії «Ліга Півночі» віце-прем’єра Італії Маттео Сальвіні вели переговори про фінансування з представниками Кремля, повідомляє видання Buzzfeed, в розпорядженні якого є аудіозапис зустрічі італійців з росіянами в Москві.

За повідомленням, переговори стосувалися оформлення поставок нафти таким чином, щоб партія отримала близько 65 мільйонів доларів.

За даними видання, під час візиту віце-прем’єра Сальвіні в Москву в жовтні 2018 року разом із ним приїхав його помічник Джанлука Савойні, який організував зустріч із неназваними високопоставленими чиновниками Кремля. На вечерю в московському готелі «Метрополь» також прийшли ще двоє соратників Савойні по «Лізі Півночі».

Записи розмов вказують, що італійці намагалися домовитись про постачання російської нафти протягом одного року вартістю в 1,5 мільярда доларів. Чотири відсотки від загальної вартості контракту нібито мала отримати безпосередньо «Ліга Півночі» за посередництва російської філії італійського банку Intesa. За словами Савойні, в цьому банку в Москві у партії була «людина на прізвище Машеті». Італієць був у минулому членом «Ліги Півночі».

Всього, за підрахунками видання, партія віце-прем’єра Сальвіні розраховувала отримати близько 65 мільйонів доларів за допомогою цих операцій. Під час розмови італійці кілька разів підкреслювали, що поставки потрібно реалізувати якомога швидше через «майбутні вибори», пише видання. Очевидно, йдеться про вибори в Європарламент, які пройшли в кінці травня цього року.

Контракти про поставки повинні були укласти компанії «Роснефть» і «Лукойл» – з одного боку, й італійська державна нафтова компанія Eni – з іншого. Представники останньої заявили виданню Buzfeed, що держкомпанія не причетна до фінансування політичних партій, а самі поставки ніколи не відбувалися.

Buzfeed стверджує, що про операції знали вищі чиновники як з російської, так і з італійської сторони. Бесіда, до аудіозапису якої отримали доступ журналісти, нібито відбулася на наступний день після зустрічі Сальвіні з віцепрем’єр-міністром Росії Дмитром Козаком. На цю зустріч як про сигнал схвалення співпраці під час розмови нібито вказували російські партнери італійських ультраправих політиків. Козак при цьому заперечує, що такі переговори були. Сальвіні інформацію про зустріч не спростував.

Партія «Ліга Півночі» підтримує в Італії проросійські погляди, а сам Сальвіні раніше заявляв, що санкції Євросоюзу проти Росії «безглузді з економічних, соціальних і культурних причин». Записи розмов членів партії в Москві в «Лізі Півночі» відмовилися коментувати.