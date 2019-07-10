Віцепрем’єр Італії заперечує отримання грошей із Росії

Віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні заперечує отримання грошей від російських інвесторів після того, як видання Buzzfeed повідомило, що політики ультраправої партії Сальвіні «Ліга Півночі» вели переговори про фінансування з представниками Кремля.

«Я судився в минулому і зроблю це знову сьогодні, завтра і післязавтра», – заявив Сальвіні 10 липня.

«Ніколи не брав жодного рубля, євро, долара чи літра горілки в Росії», – наголосив італійський віцепрем’єр.

Раніше Buzzfeed, посилаючись на аудіозапис зустрічі італійців із росіянами в Москві у жовтні, за півроку до виборів у Європарламент, повідомляло, що переговори стосувалися оформлення поставок нафти таким чином, щоб партія «Ліга Півночі»​ отримала близько 65 мільйонів доларів.

Партія «Ліга Півночі» підтримує в Італії проросійські погляди, а сам Сальвіні раніше заявляв, що санкції Євросоюзу проти Росії «безглузді з економічних, соціальних і культурних причин».