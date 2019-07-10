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10 Липень 2019, Київ 23:56
Новини | Міжнародні

Віцепрем’єр Італії заперечує отримання грошей із Росії

«Ніколи не брав жодного рубля, євро, долара чи літра горілки в Росії», – наголосив італійський віцепрем’єр

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Віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні заперечує отримання грошей від російських інвесторів після того, як видання Buzzfeed повідомило, що політики ультраправої партії Сальвіні «Ліга Півночі» вели переговори про фінансування з представниками Кремля.

«Я судився в минулому і зроблю це знову сьогодні, завтра і післязавтра», – заявив Сальвіні 10 липня.

«Ніколи не брав жодного рубля, євро, долара чи літра горілки в Росії», – наголосив італійський віцепрем’єр.

Раніше Buzzfeed, посилаючись на аудіозапис зустрічі італійців із росіянами в Москві у жовтні, за півроку до виборів у Європарламент, повідомляло, що переговори стосувалися оформлення поставок нафти таким чином, щоб партія «Ліга Півночі»​ отримала близько 65 мільйонів доларів.

Партія «Ліга Півночі» підтримує в Італії проросійські погляди, а сам Сальвіні раніше заявляв, що санкції Євросоюзу проти Росії «безглузді з економічних, соціальних і культурних причин».

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