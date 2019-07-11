В Італії розслідують, чи давала Росія гроші місцевій партії «Ліга»

Прокуратура Мілану почала розслідування після того, як видання BuzzFeed опублікувало матеріал про переговори між представниками партії «Ліга» і високопоставленими росіянами, повідомив журналіст видання Альберто Нарделлі.

10 липня видання Buzzfeed повідомило, що політики ультраправої партії «Ліга» віцепрем’єра Італії Маттео Сальвіні вели переговори з представниками Кремля. Журналісти Buzzfeed посилаються на аудіозапис зустрічі італійців із росіянами в Москві. Переговори нібито стосувалися оформлення поставок нафти таким чином, щоб партія отримала близько 65 мільйонів доларів.

Сальвіні заявив, що ніколи не отримував фінансування від представників Росії. «Ніколи не брав ні рубля, ні євро, ні долара, ні літра горілки у Росії», – заявив Сальвіні 10 липня.