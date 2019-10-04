Участь білорусів у війні на Донбасі: 500 осіб – на боці російських гібридних сил, 300 – за Україну

У день візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Україну журналісти Білоруської служби Радіо Свобода підрахували, скільки громадян їхньої країни беруть (чи взяли) участь у збройному конфлікті в Україні за 5 років війни на Донбасі, і на чиєму боці вони воюють? Дані, наведені нижче, базуються на підрахунках некомерційного дослідницького центру The Soufan Center.

На червень 2019 року статистика про іноземців, які взяли участь у збройному конфлікті на сході України, виглядала так:

Згідно з цією інфографікою, найбільше білорусів билися на боці підтримуваних Росією сепаратистів / російських гібридних сил.

Білорусів, які воювали проти України, особливо не переслідують

500 білорусів, за даними The Soufan Center, воювали на боці російських гібридних сил, і 300 – на боці України. За словами редактора білоруської служби InformNapalm.org, волонтерського проєкту, який досліджує тему збройного конфлікту в Україні, Дениса Івашина, ці цифри підтверджуються.

«Можна дивитися по кримінальних справах, які порушені в Білорусі проти учасників із обох сторін. Видно, що кількість білорусів на боці проросійських угруповань більше. Значна частина білорусів, які воювали за Україну, не повертається в Білорусь, на відміну від тих, хто воював на боці «сепаратистів». Але їх в Білорусі переслідують рідко. Іноді все закінчується просто бесідою з міліцією», – говорить Денис Івашин.

Журналіст каже, що із числа білорусів на українському боці збройного російсько-українського конфлікту точно відомо про тактичну групу «Білорусь» у складі «Правого сектору» – це кілька взводів. Також відомо про групу «Погоня», яка об’єднувала громадян Білорусі з різних формувань.

3000 росіян воюють за Україну?

Ще одна цифра з дослідження The Soufan Center: 3000 росіян за час збройного конфлікту на Донбасі воювали на боці України. Як каже Денис Івашин, ці дані важко перевірити, але окремі гучні випадки були.

«Яскравий приклад – колишній співробітник ФСБ Росії Ілля Богданов, який воював за Україну. Але такі цифри важко перевірити, оскільки немає організації, яка могла б їх підтвердити. Відомо, що в батальйоні «Азов» воює багато російських націоналістів, вони свідомо беруть участь на боці України. Але скільки їх, точно не відомо. Такі підрахунки не ведуться. Звичайно, Росія не буде афішувати такі дані», – говорить Денис Івашин.

За 5 років у російсько-українській війні брали участь 17 тисяч іноземців

Загалом, за даними Soufan Center, у збройному конфлікті на Донбасі взяли участь 17 тисяч іноземців із 55 країн.

Найбільше учасників цього збройного конфлікту – з Росії. За підтримуваних Росією сепаратистів / російські гібридні сили (угруповання «ДНР» і «ЛНР») воювали 12 тисяч росіян, за Україну – 3000.

Переважно український бік підтримують громадяни Грузії, Італії та Австрії. Але 78% іноземців, які беруть участь у цьому збройному конфлікту на території України, воювали або воюють на боці підтримуваних Росією російських гібридних сил (13372 проти 3879).