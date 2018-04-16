«Зрадив, але розкаявся». Як «російський шпигун «ДНР» воював за Україну

Подвійний агент або звичайний перебіжчик? У Росії суд випустив із СІЗО колишнього бійця «Правого сектора» та інструктора «Азова». Громадянин Росії Олексій Філіппов встиг побувати на Донеччині, попрацювати на базі добровольців в Києві, а потім повернутися в Росію. Чому він оголосив себе шпигуном угруповання «ДНР» – дивіться у спецальному матеріалі «Донбас.Реалії».

Весна 2015 року, район Верхньоторецьке. Бійці «Правого cектора» атакують невеликий блокпост бойовиків угруповання «ДНР» на залізнодорожному переїзді.

Олексій безпосередньо стріляв з РПГ-7 по будиночку, де були «сєпари»

​Ілля Богданов – доброволець з Росії, колишній офіцер ФСБ та один з учасників тієї вилазки в «сіру зону». На відео разом з ним його співвітчизник Олексій Філіппов. Через рік він заявить – увесь цей час був шпигуном угруповання «ДНР».

«Ми підійшли на відстань приблизно двісті метрів і двома залпами «лупанули» по цьому будиночку з РПГ-7. Олексій безпосередньо стріляв з РПГ-7 по будиночку, де були «сєпари», – розповідає подробиці того дня Ілля Богданов.

Філіппов писав, що хоче воювати за Україну – Богданов

Філіппов приїхав до України у січні 2015 року. Колишній офіцер ФСБ Богданов на той момент вже кілька місяців воював на Донбасі. І саме він на початку допомагав земляку з Владивостока.

«Мені писали пачками люди з Росії, він нічим від них не відрізнявся, казав, що хоче приїхати та воювати за Україну. Я тоді був в Пісках, мені особливо ніколи було цим всім займатися, але я всім відповідав і підтримував зв'язок з СБУ. Його [Філіппова, – ред.] вже зустрічали на пункті пропуску, відразу відправили на перевірку і вже звідти відправили йогов ДУК «Правий сектор»», – пригадує Богданов.

На Донбасі Філіппов провів менше півроку. Пізніше він змінив «Правий сектор» на полк «Азов» і працював інструктором на базі в Києві.

«Відбирав людей, проводив тестування, саме тут на цій базі, на базі АТЕК і відправляв людей в полк, він був досить недовгий час. Далі він не їздив – ні на передню лінію, нікуди в бойовий підрозділ», – розповідає колишній командир полка «Азов» Ігор Михайленко.

«Зрадив, але розкаявся»

А влітку 2016 року Олексій Філіппов раптово повернувся в Росію і з'явився в сюжеті російського телеканала НТВ під назвою «Зрадив, але розкаявся».

«Намагається швидше забути, як він сам каже, ганебний факт своєї біографії», – йшлося у сюжеті телеканалу.

У цьому матеріалі не було ані слова про шпигунські ігри Філіппова. Але коли в Росії його заарештують, в мережі з'явиться відео з легендою про агента угруповання «ДНР» в рядах «Правого сектора» і «Азова».

«До нашого поля зору потрапив доброволець з Росії Філіппов Олексій. Його завдання в першу чергу – вербування бійців і офіцерів і цивільних осіб, які лояльні нам», – розповідає на відео чоловік у балаклаві зі зміненим голосом.

«В Росії політична позиція щодо цих хлопців проста: вони нам не потрібні» – політолог

Ілля Богданов, який не тільки воював з Філіпповим, а й знімав з ним одну квартиру в Києві, розповідає: той ніколи не приховував, що був завербований ФСБ ще курсантом військово-морського інституту. У Києві Філіппов відкрито листувався з блогерами угруповання «ДНР». Але в легенду про агента бойовиків Богданов не вірить.

Він ніяким шпигуном бути не міг, він не мав жодних оперативних можливостей. Але він завжди відчував ностальгію по Росії

«Ну «стучав» і «стучав» колись у Владивостоці, ну з ким не буває. Але тут він ніяким шпигуном бути не міг, він не мав жодних оперативних можливостей. Він ніколи навіть не виявляв такого інтересу. У нього не було ніякої стратегічної мети. У підсумку так вийшло, що він і не повоював, і тут не реалізувався на «громадянці», і друзів у нього немає. До того ж, він завжди відчував ностальгію по Росії, він Росію не відпустив з себе», – розповідає Богданов.

Не повірив в історію про подвійного агента і суд у Владивостоці. Філіппов отримав три роки колонії загального режиму. За словами політолога Кирила Сазонова, люди, які одного разу зрадили країну, стають непотрібними.

«Російський суд виходить завжди з політики, з тієї команди, яку він отримав. Тобто є стаття за «найманство» – сидітимуть. В Росії політична позиція щодо цих хлопців проста: вони нам не потрібні. Люди, які вміють стріляти, які один раз зрадили свою країну, іншій країні абсолютно не потрібні. Що вони можуть запропонувати Росії? Якщо вони готові воювати в Сирії, в Україні, їх використовують у цій якості», – каже політолог Кирило Сазонов.

«Я повинен узгодити з колегами з «ДНР» – Філіппов

Виняток, каже Сазонов, процеси, які використовують для пропаганди. Історія колишнього «азовця» з Росії схожа на один з них. Восени минулого року справу відправили на новий розгляд.. В кінці березня Філіппова випустили під підписку про невиїзд із СІЗО, де він пробув півтора року. Журналісти програми «Донбас.Реалії» написали йому і запропонували дати інтерв'ю.

«Я повинен узгодити з колегами з «ДНР». Доведеться почекати пару тижнів, коли в Донецьк повернуся», – відповів Філіппов.

Другий і остаточний вердикт у справі Філіппова російський суд винесе вже цього тижня.

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