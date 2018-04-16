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16 Квітень 2018, Київ 13:17
Політика

«Зрадив, але розкаявся». Як «російський шпигун «ДНР» воював за Україну

Ілюстративне фото. Під час військово-польових зборів так званих резервістів угруповання бойовиків «ДНР» на загальновійськовому полігоні в Шахтарському районі, Донецька область, квітень 2017

Подвійний агент або звичайний перебіжчик? У Росії суд випустив із СІЗО колишнього бійця «Правого сектора» та інструктора «Азова». Громадянин Росії Олексій Філіппов встиг побувати на Донеччині, попрацювати на базі добровольців в Києві, а потім повернутися в Росію. Чому він оголосив себе шпигуном угруповання «ДНР» – дивіться у спецальному матеріалі «Донбас.Реалії».

Весна 2015 року, район Верхньоторецьке. Бійці «Правого cектора» атакують невеликий блокпост бойовиків угруповання «ДНР» на залізнодорожному переїзді.

Олексій безпосередньо стріляв з РПГ-7 по будиночку, де були «сєпари»
Ілля Богданов

Ілля Богданов – доброволець з Росії, колишній офіцер ФСБ та один з учасників тієї вилазки в «сіру зону». На відео разом з ним його співвітчизник Олексій Філіппов. Через рік він заявить – увесь цей час був шпигуном угруповання «ДНР».

«Ми підійшли на відстань приблизно двісті метрів і двома залпами «лупанули» по цьому будиночку з РПГ-7. Олексій безпосередньо стріляв з РПГ-7 по будиночку, де були «сєпари», – розповідає подробиці того дня Ілля Богданов.

Філіппов писав, що хоче воювати за Україну – Богданов

Філіппов приїхав до України у січні 2015 року. Колишній офіцер ФСБ Богданов на той момент вже кілька місяців воював на Донбасі. І саме він на початку допомагав земляку з Владивостока.

Ілля Богданов, колишній російський офіцер ФСБ
Ілля Богданов, колишній російський офіцер ФСБ

«Мені писали пачками люди з Росії, він нічим від них не відрізнявся, казав, що хоче приїхати та воювати за Україну. Я тоді був в Пісках, мені особливо ніколи було цим всім займатися, але я всім відповідав і підтримував зв'язок з СБУ. Його [Філіппова, – ред.] вже зустрічали на пункті пропуску, відразу відправили на перевірку і вже звідти відправили йогов ДУК «Правий сектор»», – пригадує Богданов.

На Донбасі Філіппов провів менше півроку. Пізніше він змінив «Правий сектор» на полк «Азов» і працював інструктором на базі в Києві.

«Відбирав людей, проводив тестування, саме тут на цій базі, на базі АТЕК і відправляв людей в полк, він був досить недовгий час. Далі він не їздив – ні на передню лінію, нікуди в бойовий підрозділ», – розповідає колишній командир полка «Азов» Ігор Михайленко.

«Зрадив, але розкаявся»

А влітку 2016 року Олексій Філіппов раптово повернувся в Росію і з'явився в сюжеті російського телеканала НТВ під назвою «Зрадив, але розкаявся».

«Намагається швидше забути, як він сам каже, ганебний факт своєї біографії», – йшлося у сюжеті телеканалу.

У цьому матеріалі не було ані слова про шпигунські ігри Філіппова. Але коли в Росії його заарештують, в мережі з'явиться відео з легендою про агента угруповання «ДНР» в рядах «Правого сектора» і «Азова».

«До нашого поля зору потрапив доброволець з Росії Філіппов Олексій. Його завдання в першу чергу – вербування бійців і офіцерів і цивільних осіб, які лояльні нам», – розповідає на відео чоловік у балаклаві зі зміненим голосом.

«В Росії політична позиція щодо цих хлопців проста: вони нам не потрібні» – політолог

Ілля Богданов, який не тільки воював з Філіпповим, а й знімав з ним одну квартиру в Києві, розповідає: той ніколи не приховував, що був завербований ФСБ ще курсантом військово-морського інституту. У Києві Філіппов відкрито листувався з блогерами угруповання «ДНР». Але в легенду про агента бойовиків Богданов не вірить.

Він ніяким шпигуном бути не міг, він не мав жодних оперативних можливостей. Але він завжди відчував ностальгію по Росії
Ілля Богданов

«Ну «стучав» і «стучав» колись у Владивостоці, ну з ким не буває. Але тут він ніяким шпигуном бути не міг, він не мав жодних оперативних можливостей. Він ніколи навіть не виявляв такого інтересу. У нього не було ніякої стратегічної мети. У підсумку так вийшло, що він і не повоював, і тут не реалізувався на «громадянці», і друзів у нього немає. До того ж, він завжди відчував ностальгію по Росії, він Росію не відпустив з себе», – розповідає Богданов.

Не повірив в історію про подвійного агента і суд у Владивостоці. Філіппов отримав три роки колонії загального режиму. За словами політолога Кирила Сазонова, люди, які одного разу зрадили країну, стають непотрібними.

Рішення суду щодо покарання Філіппову
Рішення суду щодо покарання Філіппову

«Російський суд виходить завжди з політики, з тієї команди, яку він отримав. Тобто є стаття за «найманство» – сидітимуть. В Росії політична позиція щодо цих хлопців проста: вони нам не потрібні. Люди, які вміють стріляти, які один раз зрадили свою країну, іншій країні абсолютно не потрібні. Що вони можуть запропонувати Росії? Якщо вони готові воювати в Сирії, в Україні, їх використовують у цій якості», – каже політолог Кирило Сазонов.

«Я повинен узгодити з колегами з «ДНР» – Філіппов

Виняток, каже Сазонов, процеси, які використовують для пропаганди. Історія колишнього «азовця» з Росії схожа на один з них. Восени минулого року справу відправили на новий розгляд.. В кінці березня Філіппова випустили під підписку про невиїзд із СІЗО, де він пробув півтора року. Журналісти програми «Донбас.Реалії» написали йому і запропонували дати інтерв'ю.

Листування Філіппова з журналістами програми «Донбас.Реалії»
Листування Філіппова з журналістами програми «Донбас.Реалії»

«Я повинен узгодити з колегами з «ДНР». Доведеться почекати пару тижнів, коли в Донецьк повернуся», – відповів Філіппов.

Другий і остаточний вердикт у справі Філіппова російський суд винесе вже цього тижня.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»

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