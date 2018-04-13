Прокуратура наполягає на розгляді в суді справи проти бойовика «Гіві»

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України подала апеляцію на рішення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, який вирішив повернути кримінальне провадження проти Михайла Толстих (відомого як «командир угруповання «Сомалі» на прізвисько «Гіві») стороні обвинувачення. Про це йдеться у відповіді Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за підписом заступника генпрокурора – головного військового прокурора Анатолія Матіоса на інформаційний запит Радіо Свобода.

За інформацією з прокуратури, до Апеляційного суду Дніпропетровської області подали апеляційну скаргу з вимогою скасування рішення Павлоградського суду і призначення нового розгляду справи.

Як зазначили у відомстві, підстави для повернення справи прокурору «абсолютно надумані» і єдиною причиною судової ухвали є «дивне і вперте небажання суду за будь-яких підстав розглядати справу за обвинуваченням ватажка терористів «ДНР».

Зокрема, як зазначили в прокуратурі, суд обґрунтував своє рішення наявними у ЗМІ даними про загибель Михайла Толстих, однак, за українським законодавством, підставою для державної реєстрації смерті має бути документ встановленої форми, виданий установою охорони здоров’я, судово-медичною установою або рішення суду.

«Повідомлення у ЗМІ, а також інформація з будь-якого іншого джерела не є підставою вважати особу померлою», – йдеться у відповіді.

У прокуратурі також наголосили, що обвинувальний акт щодо Михайла Толстих був переданий до суду ще у вересні 2016 року, а повідомлення про його загибель у ЗМІ з’явились у лютому 2017 року. Сторона обвинувачення на цій стадії кримінального провадження позбавлена можливості здійснювати слідчі дії за власною ініціативою. Підтвердження або спростування смерті підсудного можливе тільки у ході судового розгляду на підставі доручення суду, зазначили в прокуратурі.

У прокуратурі також прокоментували інформацію суду щодо відсутності даних про оголошення Толстих у міжнародний або міждержавний розшук, поінформувавши, що Інтерпол відмовив в оголошенні його в міжнародний розшук і відповідний документ про це був наданий суду.

30 березня стало відомо, що Павлоградський міськрайонний суд викликав на засідання обвинуваченого Михайла Толстих (командира угруповання бойовиків «Сомалі» на прізвисько «Гіві»), опублікувавши відповідне повідомлення в офіційній газеті «Урядовий кур’єр». 4 квітня колегія суддів Павлоградського міськрайонного суду вирішила повернути кримінальне провадження проти Толстих стороні обвинувачення, зокрема, зазначивши,що «у розпорядження суддів надійшло повідомлення СБУ про те, що обвинувачений був убитий, однак офіційно цю інформацію СБУ не підтвердила».

8 лютого 2017 року в угрупованні «ДНР» заявили про загибель у результаті вибуху Михайла Толстих, ватажка бойовиків на прізвисько «Гіві». У Міноборони України тоді підтвердили смерть.