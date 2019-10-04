Шаройко подякував Зеленському та Лукашенку за звільнення з білоруської тюрми

Український журналіст Павло Шаройко, раніше засуджений до восьми років ув’язнення в Білорусі і звільнений 4 жовтня, подякував президенту України Володимиру Зеленському та президенту Білорусі Олександру Лукашенку за своє звільнення. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

Колишній ув’язнений зізнався, що ще не до кінця усвідомлює своє повернення додому.

«Зараз в голові повний безлад, до кінця ще не можу усвідомити, що я вже вдома. Хочу подякувати своїй родині, коханій дружині, що весь цей час була поруч і підтримувала мене, всім тим, хто всі ці роки робив все можливе і неможливе і спрямовував зусилля на досягнення результату в дуже важкій справі по моєму звільненню, особисто Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському і Президенту Білорусі Олександру Григоровичу Лукашенку, (уповноваженій Верховної Ради з прав людини – ред.) Людмилі Денисовій за те, що я знову поруч зі своєю родиною і можу обійняти свою маленьку донечку, колегам, дипломатам, представникам спецслужб», – сказав Шаройко.​

Зараз він вже перебуває у своїй квартирі у Києві разом із родиною.

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Раніше 4 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що український журналіст Павло Шаройко вже звільнений з ув’язнення в Білорусі та повернувся до України.

Минулого місяця президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність «на взаємній основі» звільнити українського журналіста Шаройка, маючи на увазі звільнення обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Палітики.

Адвокат Палітики Тарас Горолюк 3 жовтня повідомив Радіо Свобода, що його підзахисний, якого в Україні звинувачують у шпигунстві, вийшов з-під варти під підписку про невиїзд.

33-річного Юрія Палітику затримали в червні 2017 року під час перетину українсько-білоруського кордону. Його звинуватили в шпигунстві. За версією слідства, Палітика збирав секретну інформацію щодо операцій Збройних сил України проти проросійських бойовиків на Донбасі.

Журналіста Українського радіо Павла Шаройка засудили в Білорусі до 8 років ув’язнення за шпигунство, суд відбувався непублічно. Заарештували його 25 жовтня 2017 року. Тоді ж із Білорусі було вислано українського дипломата.