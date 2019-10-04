Підозрюваного в шпигунстві білоруса Палітику звільнили з-під варти

Білорус Юрій Палітика, якого в Україні звинувачують у шпигунстві, вийшов з-під варти під підписку про невиїзд. Про це Радіо Свобода повідомив адвокат Палітики Тарас Горолюк.

За словами Горолюка, суд у Чернігові відпустив його підзахисного з-під арешту 3 жовтня. Палітика має з’являтися на судові засідання.

33-річного Юрія Палітику затримали в червні 2017 року під час перетину українсько-білоруського кордону. Його звинуватили в шпигунстві. За версією слідства, Палітика збирав секретну інформацію щодо операцій Збройних сил України проти проросійських бойовиків на Донбасі.

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Мати затриманого Ірина Палітика стверджує, що її сина змусили визнати свою провину під тортурами.

Після цього, в жовтні 2017-го, в Білорусі затримали українського журналістка Павла Шаройка за звинуваченням у шпигунстві. Шаройка засудили до восьми років в’язниці.

26 вересня 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий найближчим часом на взаємній основі вирішити питання щодо помилування засудженого в Білорусі за шпигунство українського журналіста Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.

4 жовтня відбувається зустріч Лукашенка та президента України Володимира Зеленського.