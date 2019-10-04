Лукашенко не вірив у перемогу Зеленського, а тепер із ним зустрічається. Що керівники України та Білорусі говорили один про одного

3-4 жовтня в Житомирі триває ІІ Форум регіонів України та Білорусі, який відвідують керівники двох держав – Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко. Їхня зустріч відбувається в п'ятницю. Це перше очне знайомство політиків – ветерана і новачка.

Перший такий захід відбувся рік тому в Гомелі, тоді Україну ще представляв Петро Порошенко.

Раніше Лукашенко заявив, що розраховує вирішити з новим президентом України ті питання, які не вдавалося узгодити з Порошенком. До речі, саме останньому білоруський лідер прогнозував перемогу на президентських виборах.

Радіо Свобода зібрало висловлювання Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка один про одного.

«Президентські вибори виграє Порошенко!»

Незважаючи на величезний політичний досвід (все ж чверть століття при владі), щодо сусідньої України Лукашенко виявився слабким прогнозистом.

Так, під час «Великої розмови з президентом» 1 березня він заявив, що новим президентом України буде Петро Порошенко.

«Абсолютно. Він вийде в другий тур. Може, із Зеленським, може, ще з кимось. А ті, хто за нього проголосував (в першому турі), за нього і проголосують, а ті, хто за інших, проголосують за Порошенка», – сказав Лукашенко.

Через місяць в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Anadolu Олександр Лукашенко знову підтвердив свій прогноз. Це сталося після першого туру, який показав, що громадські симпатії чітко схиляються на бік Володимира Зеленського.

«Ніхто ще нічого не виграв, після першого туру лідирує Зеленський, Порошенко від нього відстає. Як закінчиться другий тур, ніхто не наважиться передбачити. Я все-таки схильний думати, що президентські вибори виграє Порошенко».

«Кожен президент в чомусь артист!»

Мало того, Лукашенко навіть радив не голосувати за опонента Порошенка. Він зазначив, що в Україні чимало людей голосує за Зеленського, думаючи, що «голосувати фактично нема за кого». Він порадив так не робити.

«Нехай мене пробачать українці, але хочу їм сказати: якщо нема за кого голосувати, то і голосувати не треба, – порадив Лукашенко. – Навіщо голосувати за людину, в якій ти не впевнений, бо українці такий важкий політичний шлях пройшли за останні роки. Вони вже наїлися незрозумілих обіцянок».

Як зазначав у коментарі для Радіо Свобода білоруський політолог Валерій Карбалевич, логіка Лукашенка зрозуміла: в його політичні уявлення абсолютно не вписується, щоб чинний президент програв президентські вибори. В цьому і полягає природа хибності його прогнозу.

Незважаючи на стратегічний промах, Лукашенко привітав «нелогічного переможця», висловивши надію, що спільні зусилля дозволять зберегти позитивну динаміку двостороннього співробітництва, а діяльність Володимира Зеленського як глави держави буде сприяти процвітанню України, встановленню миру і громадянській злагоді.

Але на інавгурацію до Києва не поїхав і продовжував дивитися на Зеленського як випускник на першокласників. Ось що говорив Лукашенко під час квітневого суботника.

«Володя Зеленський – людина нова в політиці. Так, молодий; так, недосвідчений. Я теж був колись молодим і недосвідченим. Володя – шоумен, артист. І тут немає чого посміюватися – кожен президент в чомусь артист! Думаю, ми побудуємо хороші відносини».

Зеленський і Дональд «один одному сподобалися»

26 вересня Олександр Лукашенко вперше зустрівся з представниками українських ЗМІ – раніше такої честі удостоювалися лише російські медіа.

Він підкреслив, що Білорусь продовжить робити все, що від неї залежить, заради миру в Україні: від роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську до надання гуманітарної допомоги і участі у відновленні інфраструктури на Донбасі. І поскаржився, що на його ініціативи щодо білоруських миротворців в Україні та контроль кордону реакції не було.

Олександр Лукашенко пообіцяв, що знайде спільну мову з Володимиром Зеленським на зустрічі, яка має відбутися в Житомирі. Хоча поки і немає з ним «практично ніяких» взаємин, Лукашенко говорить про гарне враження від колеги, нехай той і «помилок теж не уникнув».

«Обіцяю, що буду чесним і щирим у розмові, – говорив Лукашенко. – Це моя фішка. Я звик говорити чесно».

Розповів і про власні враження від недавньої зустрічі президентів США і України в Нью-Йорку.

«Зустріч, як я її бачив, пройшла пристойно, розумно, красиво. Зараз ще забарвлення додали ці телефонні розмови, конспірологія яка з'явилася. Ось це привернуло певну увагу. Взагалі це було знайомство двох президентів один на один. З моєї точки зору, вони сподобалися один одному. Можна сказати, що цей жаркий день був нормальним для американсько-українських відносин».

Про згадану публікацію Білим домом стенограми розмови Трампа і Зеленського він зазначив окремо:

«Можу здивувати вас: я не записую переговори з Путіним або Зеленським. У нас немає цієї практики. Коли мені двічі пропонували записувати розмови, я говорив: «Ні, це наші розмови, не треба, щоб вони були десь записані».

При цьому не виключив, що колись може «прийти до того», щоб записувати телефонні дзвінки.

«Незрозуміло, хто посяде друге місце після Лукашенка»

А ось Володимир Зеленський, схоже, ще не встиг оцінити масштаб фігури Олександра Лукашенка. Відомо лише, що під час телефонної розмови в кінці липня він підтвердив своє запрошення президенту Білорусі відвідати Україну в рамках II Форуму регіонів у Житомирі. Якихось інших висловлювань немає.

Зате шоумен Зеленський багато разів іронізував над ним ще задовго до того, як озвучив президентські амбіції – в популярній передачі студії «Квартал 95».

«Олександр Лукашенко балотується на посаду президента Білорусі, – говорив він голосом диктора новин. – Правда, сенсація? Неправильно ставитися до виборів глави Білорусі як до передбачуваної події: незрозуміло, хто посяде друге і третє місця», – іронізував він.

Не раз Зеленський сам перевтілювався у «батька». Тут пізнавально-сиплим голосом Лукашенко напрошується до «нормандців» в миротворці щодо України:

«Будь ласка, ну візьміть мене в свою групу – буде «нормандська п'ятірка». Ні? Добре, давайте тоді хоча б «четвірка з половинкою». А на ниточці? А на сопельці?».

«Всі сміються з політиків і керівників країн»

Під час президентської кампанії Володимир Зеленський тільки один раз згадав про Олександра Лукашенка – висловив надію, що той має почуття гумору.

«Подивіться, будь ласка, будь-яке шоу – американське або європейське, бо саме в тому напрямі розвиваються демократичні країни. Подивіться – всі сміються з політиків, з керівників країн. Президенти, в яких прекрасне почуття гумору, вони всі розумні».

Нещодавно на міжнародній конференції в Києві Зеленський знову від душі посміявся над Лукашенком – щоправда, вже не в своєму виконанні. На вечері на честь іноземних гостей актори студії «Квартал 95» показали мініатюру, як керівник Білорусі намагається зробити вітальне селфі в чаті на мобільний телефон. Спочатку видно тільки вухо і половина очей, потім окремо вуса і нарешті портрет у рамці.

При цьому в перші місяці каденції Зеленського як президента України спостерігачі відзначали, що той мимоволі «копіює» Лукашенка, коли емоційно «розносить» підлеглих. Але відразу ж уточнювали: на відміну від білоруського колеги, який 25 років розгрібає власні ж помилки, Зеленський таким чином вичищає корумповане оточення своїх попередників.

Оригінал – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода