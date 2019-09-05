Ілон Маск, Лукашенко, Tesla, велосипед і Зеленський, який «все зіпсував»

Президенти України і Білорусі мають дещо спільне – бажання їздити на роботу на велосипеді, яке (через різні заявлені причини) вони не в змозі реалізувати. Володимир Зеленський – через міркування безпеки, а Олександр Лукашенко – через те, що Зеленський йому «все зіпсував». Але на цьому їхні спільні інтереси в засобах пересування не закінчуються.

«Все зіпсував» Зеленський

Білоруський державний телеканал СТВ 2 вересня показав уривок з відкритого уроку, який провів сам президент Олександр Лукашенко в одній із мінських шкіл.

«Мене тягне до того, щоб сісти на електричний мотоцикл або велосипед і поїхати на роботу. Але все зіпсував Зеленський», – жаліється білоруський лідер учням старших класів.

«Коли його обрали, він сказав: буду на велосипеді їздити. Я відмовився від цієї ідеї одразу, тому що одразу паралель проведуть, скажуть, що Лукашенко там почув від Володі Зеленського, що той на велосипеді поїде, і він поїхав. Тому я від цього відмовився», – пояснив Лукашенко.

Щоправда, на роботу Зеленський на велосипеді, попри обіцянки, не їздить і пересувається в супроводі чималого кортежу.

«Ми розуміємо, що зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді. Але це така мрія, символ того, що і президент, і будь-які інші політики мають бути простішими, ближчими до народу. Не обов’язково для цього їздити маршруткою кожен день. В кіно це просто послання, що має мінятись філософія… Цим ми влучили у очікування людей», – пояснював у коментарі «Громадському» телеканалові заступник голови тоді ще адміністрації президента і один зі сценаристів серіалу «Слуга народу» Юрій Костюк.

Сам Зеленський в інтерв’ю акторові Станіславу Бокланові уточнив, що не їздить на велосипеді з міркувань безпеки. «Було кілька випадків, коли було дуже небезпечно», – пояснив президент.

Тож, якщо білоруський лідер не любить «проведення паралелей» з іншими політиками, з його боку було б більш доцільно навести у приклад когось із політиків, хто дійсно їздив на роботу на велосипеді. Так робив, наприклад, Боріс Джонсон, коли був мером Лондона.

Тож президенти Білорусі, як і України, обидва хотіли б їздити на велосипеді на роботу, але не можуть. Зеленський – через безпеку, а Лукашенко – через Зеленського.

Tesla Лукашенкові від Маска у подарунок?

Із цього випливає, що на велосипеді Лукашенка по дорозі на роботу побачити, мабуть, не вдасться. А де вдасться – так це за кермом американської електроавтівки Tesla.

Як підтвердження прихильності до екологічно дружнього транспорту Лукашенко заявив, що тестує електромобіль Tesla, який йому «подарував Маск». Найбільш імовірно, Лукашенко мав на увазі Ілона Маска – засновника автомобільної компанії Tesla, винахідника, мільярдера і підприємця.

Ілон Маск не здійснював візитів до Білорусі і не мав зустрічей з представниками білоруської влади, принаймні публічних. Він також не згадував про Білорусь і самого Лукашенка в дописах у своїх соцмережах. На запит Радіо Свобода і низки білоруських ЗМІ через твітер про те, чи дійсно Маск подарував Лукашенкові автомобіль Tesla, на момент публікації Маск не відповів.

Своєю автівкою Tesla Лукашенко, здається, хизується вже не вперше. У 2017 році він вже зробив одну сумнівну заяву, розповівши про те, як розігнався на своїй «Теслі» до 280 кілометрів за годину.

«На ній можна з будь-якою швидкістю їхати. Чесно признаюся: я на ній по Кільцевій дорозі проїхав зі швидкістю 280 кілометрів за годину і злякався, що вона може злетіти. Літак злітає і сідає з такою швидкістю. Дуже хороший автомобіль», – похвалив білоруський керівник американську автівку.

Тоді Лукашенко не уточнив, про яку саме модель авта Tesla йшла мова. Але в кінці серпня 2017 року він, за даними білоруської служби Радіо Свобода, їздив на машині Tesla Model S P100D, яка, за офіційними характеристиками, могла розганятися тільки до 250 кілометрів за годину.

Зеленський і Ко на «Теслі»

Але побачити за кермом «Тесли» можна не тільки білоруського лідера, але й українського. У липні Зеленський опублікував на своїй сторінці у фейсбуці відеозвернення за кермом цієї автівки.

ЗМІ й соціальні мережі одразу почали обговорювати, кому належить ця Tesla, адже її немає в декларації Зеленського, і на яких умовах він її використовує. Одразу припустили, що це автівка голови його офісу Андрія Богдана, який показував свій чорний електромобіль у сюжеті телепрограми «ТСН». А в сюжеті «Наших грошей з Денисом Бігусом» показують іншу, білу автівку «Tesla», яка належить Богданові, але якою користується його брат Ігор.

Ба більше, в оточенні Зеленського «автівку від Ілона Маска» полюбляє не лише Богдан. Tesla є і в першого помічника президента, співвласника студії «Квартал 95» Сергія Шефіра, про що також ішлося в розслідуванні «Наших грошей з Денисом Бігусом».