Суперчарджери Tesla можуть з’явитися в Україні до 2020-го – Маск відповів на звернення українців у Twitter

Швидкісні зарядні станції для електромобілів від Tesla можуть з’явитися в Східній Європі і зокрема в Україні до 2020 року – таку відповідь засновник і глава компанії Ілон Маск оприлюднив у Twitter у відповідь на звернення українських власників електромобілів.

Напередодні 26 червня у соцмережах з’явилося відео з власниками машин компанії Маска в Україні. Ролик завершується текстом: «Ми любимо Tesla. Нам потрібні суперчаджери в Україні».

Судячи з опису на YouTube, відео має на меті привернути увагу Маска до попиту на послуги суперчарджерів в Україні.

«Ок», – лаконічно відповів глава виробника електромобілів на аналогічний допис у Twitter вночі проти 27 червня.

Він також зреагував на слова одного з користувачів, що «було б чудово» вкрити всю Східну Європу зарядними станціями у 2020 році.

«Можливо, й раніше», – припустив Маск.

У грудні 2018 року винахідник та мільярдер вже говорив про наміри вкрити всю Європу «від Ірландії до Києва» швидкісними зарядними станціями для своїх електромобілів, однак не уточнював термінів

Згідно з сайтом Tesla, в Україні планують відкрити два суперчарджери цієї компанії – у Рівненській і Житомирській областях. Проте дата початку їхньої роботи наразі невідома. У грудні 2018 року Tesla офіційно почала приймати замовлення на свої електромобілі з України.

У лютому 2019 року Ілона Маска звинуватили в неповазі до суду. Згідно з угодою з Комісією з цінних паперів і бірж США, він не має права публічно коментувати діяльність компанії Tesla без схвалення з боку юристів. Комісія висунула підприємцю претензії через те, що він публікував у Twitter плани щодо виробництва автомобілів на 2019 рік.

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У вересні 2018 року Спеціальна Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов проти Маска через повідомлення у Twitter, в яких він допустив перетворення компанії з публічної в приватну при вартості її акцій в 420 доларів за штуку. Тоді він погодився не робити публічних заяв про фінансову діяльність компанії без попереднього узгодження з керівництвом Tesla.