Маск планує запустити глобальний супутниковий інтернет, у Росії планують за нього штрафувати

Міністерство цифрового розвитку Росії запропонувало штрафувати юридичних осіб, які підключаються до іноземних супутникових мереж в обхід російських правил. Вони вимагають надавати всю інформацію на іноземні супутником через контрольовані державними органами станції. На розробку законопроекту про штрафи звернув увагу російський Telegram-канал «Ешер ІІ».

Автори документи пропонують штрафувати юридичних та посадових осіб, якщо вони не виконують постанову уряду про порядок використання супутникових мереж, якими керують з-за кордону. Крім того, штрафам підлягатимуть ті, хто, використовуючи супутники під юрисдикцією інших держав, не сформують «російський сегмент» такої системи і не забезпечать управління цим сегментом з Росії.

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Розробка штрафів співпадає в часі с запуском двох систем глобального доступу до інтернету через супутники. В травні 2019 року компанія підприємця Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту перші 60 міні-супутників з запланованих 12 тисяч для проекту Starlink. У лютому цього ж року ракета-носій «Союз» запустила шість супутників аналогічного проекту OneWeb колишнього менеджера Google Ґреґа Уайлера. Серед інвесторів цього проекту – компанія Virgin Group Річарда Бренсона, компанії Airbus Group, Soft Bank, Coca-Cola та Qualcom).

Федеральна служба безпеки Росії вже назвала проект OneWeb «загрозою національної безпеки» і запропонувала запустити аналогічний російський проект. Його оцінили в 230 мільйярдів російських рублів.