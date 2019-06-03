Росія: «Роскомнагляд» зобов’язав Tinder ділитися даними користувачів зі спецслужбами

Російський наглядовий орган «Роскомнагляд» вніс мобільний застосунок для знайомств Tinder до реєстру розповсюджувачів інформації. Відтак сервіс зобов’язаний протягом півроку зберігати переписку користувачів з Росії та ділитися даними про них зі спецслужбами, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

На те, що сервіс внесли до реєстру, звернула увагу громадська організація з протидії цензурі в інтернеті «Роскомсвобода». Раніше «Роскомнагляд» зобов’язав ділитися даними користувачів російський сервіс знайомств Mamba та найбільшу в світі службу знайомств ​Badoo.

Читайте також: У Росії тиснуть на блогера, який веде «Сталінгулаг» у Telegram та має мільйон читачів у Twitter​

У 2017 році французька журналістка Юдіт Дюпорталь надіслала до Tinder запит на всі дані, які сервіс зберігає про неї як про користувачку. Компанія надіслала їй 800-сторінковий документ, в якому були збережені усі профілі чоловіків, які вона обирала для знайомства, інформація про їхній вік, її листування в сервісі за чотири роки з моменту реєстрації, інтереси, фотографії з Instagram, реакції на дописи з Facebook та дати всіх переписок.

Власники Tinder зареєстровані в США. У компанії наразі не коментували вимоги російського відомства.