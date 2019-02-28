Ракета «Союз» вивела на орбіту британські супутники зв’язку

Російська ракета-носій «Союз-СТ-Б», яка стартувала в четвер з космодрому Куру у Французькій Гвіані вивела на орбіту Землі шість супутників зв’язку британської компанії OneWeb. Про це повідомила компанія Arianespace, яка обслуговує запуски.

На розрахункову орбіту британські супутники вивів розгінний блок «Фрегат».

Спочатку запуск планувався на 19 лютого, проте був перенесений на 27-ме через виявлений отвір в одному з трубопроводів розгінного блоку.

Мета проекту OneWeb, який залучив вже майже два мільярди доларів інвестицій, – забезпечити широкосмуговий доступ в інтернет для користувачів з усього світу. Для цього компанія планує вивести на орбіту 900 супутників.

У 2015 році Росія підписала контракт на запуски ракет «Союз» з супутниками OneWeb з 2017 по 2019 рік. Запуски будуть здійснюватися з трьох космодромів: Байконур, Східний і Куру, 17 з них - з російських майданчиків.

При цьому Федеральна служба безпеки (ФСБ) виступає проти розгортання мережі над територією Росії. У російській спецслужбі заявляють про відсутність гарантій, «що система супутникового зв'язку не носить розвідувального характеру і не зможе завдати шкоди інтересам Росії».

26 лютого російський уряд затвердив постанову, яка зобов’язує іноземних операторів супутникового інтернету, які працюють на території Росії, отримувати дозвіл на роботу у ФСБ, ФСО і міністерства оборони.