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31 Січень 2019, Київ 13:57
Новини | Міжнародні

Запуск російської ракети з британськими супутниками перенесли через «аномалію» в розгінному блоці

Запуск ракети перенесено, однак нова дата не названа

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Запуск ракети-носія «Союз» з британськими супутниками зв’язку OneWeb перенесуть через дефект у розгінному блоці «Фрегат». Про це повідомив засновник і виконавчий директор британської компанії Грег Вайлер.

«Це правда, є аномалія в ракеті, яка змусила нас перенести запуск. Наші супутники в порядку і готові до запуску», – підкреслив Вайлер.

Він не уточнив дату, на яку перенесено запуск. Раніше він був запланований на 20 лютого.

Як повідомило 29 січня російське агентство ТАСС з посиланням на власні джерела, російські спеціалісти працюють над усуненням проблеми. Йшлося про мікроотвір в одному з трубопроводів розгінного блоку. Співрозмовник ТАСС вважає, що дефект міг виникнути внаслідок тривалого транспортування блоку на космодром у французькій Гвінеї.

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