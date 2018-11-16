Росія запустила до МКС вантажний космічний корабель

Росія запустила до Міжнародної космічної станції вантажний космічний корабель «Прогрес». Він має доставити на станцію важливі вантажі, стикування заплановане на 18 листопада.

Ракета-носій із кораблем злетіла з космодрому «Байконур» у Казахстані, який Росія орендує. За словами посадовців, корабель успішно досягнув орбіти.

11 жовтня космічний корабель «Союз», який мав доставити на МКС двох членів екіпажу, зазнав невдачі при старті і впав. Американський космонавт Нік Гейґ і російський космонавт Олексій Овчиній, за офіційними повідомленнями, не потерпіли – система аварійного порятунку спрацювала належним чином.

Причиною аварії назвали пошкодження одного з датчиків під час збирання корпусу ракети-носія.

Після тієї аварії виникли проблеми зі страхуванням нинішнього вантажного пуску – російські страхові компанії не бажали брати участь у тендері на надання цієї послуги.

Тепер Росія заявляє, що новий пілотований корабель до МКС має намір запустити у грудні.