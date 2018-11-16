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16 Листопад 2018, Київ 23:08
Новини | Міжнародні

Росія запустила до МКС вантажний космічний корабель

Під час старту вантажного корабля в російському Центрі керування польотами, 16 листопада 2018 року

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Росія запустила до Міжнародної космічної станції вантажний космічний корабель «Прогрес». Він має доставити на станцію важливі вантажі, стикування заплановане на 18 листопада.

Ракета-носій із кораблем злетіла з космодрому «Байконур» у Казахстані, який Росія орендує. За словами посадовців, корабель успішно досягнув орбіти.

11 жовтня космічний корабель «Союз», який мав доставити на МКС двох членів екіпажу, зазнав невдачі при старті і впав. Американський космонавт Нік Гейґ і російський космонавт Олексій Овчиній, за офіційними повідомленнями, не потерпіли – система аварійного порятунку спрацювала належним чином.

Причиною аварії назвали пошкодження одного з датчиків під час збирання корпусу ракети-носія.

Після тієї аварії виникли проблеми зі страхуванням нинішнього вантажного пуску – російські страхові компанії не бажали брати участь у тендері на надання цієї послуги.

Тепер Росія заявляє, що новий пілотований корабель до МКС має намір запустити у грудні.

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