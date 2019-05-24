Компанія SpaceX вивела на орбіту 60 супутників для глобального інтернету

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX уранці 24 травня вивела на орбіту 60 міні-супутників проекту Starlink, призначених для створення глобальної мережі передачі інтернет-трафіку.

Про це компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, повідомила в мережі Twitter. Запуск двоступеневої ракети був здійснений з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Перший ступінь Falcon-9 вже здійснив посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані. Другий ступінь також успішно відокремився. Трансляція запуску велася на YouTube-каналі SpaceX.

Запуск ракети відкладався двічі. Спочатку старт був запланований на 16 травня, але його довелося перенести.

Проект Starlink, що розробляється з 2015 року, покликаний забезпечити надійний і високошвидкісний доступ в інтернет у будь-якій точці планети. Два тестових супутники були успішно запущені в лютому 2018 року. Протягом кількох років Ілон Маск планує вивести на орбіту кілька тисяч таких космічних апаратів. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в 10 мільярдів доларів.