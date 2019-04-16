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16 Квітень 2019, Київ 15:15
Новини | Міжнародні

SpaceX втратила перший ступінь ракети Falcon Heavy при перевезенні в шторм

Запуск відбувся 11 квітня

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Перший ступінь ракети-носія Falcon Heavy, запущеної 11 квітня з космодрому на мисі Канаверал, потонув під час транспортування в океані. Про це заявили у компанії SpaceX.

Квітневий запуск Falcon Heavy став першим комерційним запуском важкої ракети-носія. На орбіту був виведений супутник зв’язку для Саудівської Аравії.

Три двигуна ракети після зльоту повернулися на Землю. Судно, яке перевозило один із ступенів, потрапило у шторм, вантаж накренився і впав в воду.

У компанії запевнили, що втрата ступеня не позначиться на графіку запусків.

Під час свого першого польоту Falcon Heavy в лютому 2018 року відправила на орбіту автомобіль Tesla з манекеном на водійському сидінні. Два ступені цієї ракети успішно сілина суші, однак головний двигун зазнав аварії в океані.

У червні-липні запланований ще один запуск Falcon Heavy для виведення супутників ВВС США на різні орбіти.

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