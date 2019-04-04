США припинять купувати ракетні двигуни у Росії з 2022 року

США відмовляться від закупівлі російських ракетних двигунів РД-180 після 2022 року. Про це на слуханнях в Конгресі заявив командувач Космічними силами США Джон Реймонд.

Генерал уточнив, що закупівля додаткових двигунів після 2022 року заборонена законом. За словами Реймонда, США самостійно провели 76 успішних запусків. Їх вартість в порівнянні з 2012 роком знизилася майже на 25 відсотків.

Раніше повідомлялося, що на заміну російським РД-180 для американських ракет-носіїв прийдуть киснево-метанові двигуни. Їх виробляє компанія Джеффа Безоса Blue Origin. Очікується, що поставки почнуться в 2020 році.

У вересні 2018 року глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін заявив, що у Росії є залежність від продажу ракетних двигунів в США. Тоді ж він зазначив, що бюджетні кошти обмежені, і «Роскосмос» змушений залучати кошти, яких бракує самостійно.

США закуповують у Росії двигуни РД-180 розробки підприємства «Енергомаш» з 1997 року. Російське обладнання використовується для запусків у космос військових і цивільних супутників. У 2016 році Конгрес США заявляв про намір відмовитися від покупки двигунів у Росії вже з 2019 року. Однак тоді заміну РД-180 не знайшли.

Незабаром США також планують відмовитися від використання російських пілотованих кораблів «Союз» для відправки своїх екіпажів на Міжнародну космічну станцію. Їх замінять кораблі приватних американських компаній SpaceX і Boeing.