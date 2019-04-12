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12 Квітень 2019, Київ 08:52
Новини | Міжнародні

Компанія SpaceX запустила на орбіту найпотужнішу у світі ракету-носій із вантажем

У червні-липні запланований ще один запуск Falcon Heavy

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Приватні космічна компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска запустила найпотужнішу у світі ракету-носій Falcon Heavy для виведення вантажів на навколоземну орбіту. Після перенесення запуску на добу через вітряну погоду ракета вийшла в четвер на орбіту за розкладом і без перешкод.

Falcon Heavy виведе на орбіту супутник зв’язку Саудівської Аравії ArabSat, який забезпечуватиме передачу сигналів зв’язку на Близькому Сході, у Європі та Африці. Супутник вивели на орбіту також, щоб повернути на Землю двигуни ракети для їх повторного використання.

Під час свого першого польоту Falcon Heavy в лютому 2018 року відправила на орбіту автомобіль Tesla з манекеном на водійському сидінні. Два ступені цієї ракети успішно сілина суші, однак головний двигун зазнав аварії в океані.

У червні-липні запланований ще один запуск Falcon Heavy для виведення супутників ВВС США на різні орбіти.

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