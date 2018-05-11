SpaceX запустила ракету Falcon 9 із супутником для Бангладеш – відео

Компанія SpaceX запускає ракету Falcon 9, яка має доставити на орбіту супутник уряду Бангладеш. 10 травня запуск переносили в останню хвилину через автоматичну зупинку наземної системи.

За даними агенції Reuters, цей пуск буде першим комерційним.

У квітні американське космічне агентство НАСА запустило космічний корабель для пошуку нових планет, на яких можливе життя, за межами Сонячної системи. Космічний телескоп TESS, вартістю у 337 мільйонів доларів, запустили за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon.

У лютому цього року компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з першими супутниками для інтернету по всьому світу.

Ракета вивела на орбіту два супутники Microsat 2a і 2b. Вони стали першими з дванадцяти тисяч супутників, які планується запустити в майбутньому в рамках програми Starlink. Очікується, що з їх допомогою на всій території Землі буде доступний високошвидкісний інтернет.

На початку лютого SpaceX здійснила демонстраційний запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy. Вона вивела в міжпланетний простір особистий автомобіль Ілона Маска «Тесла». Надалі ракети подібного типу планують використовувати для польоту людини на Марс.