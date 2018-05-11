SpaceX за хвилину до старту перенесла запуск ракети Falcon 9

Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту супутник уряду Бангладеш.

«Відбій сьогодні через автоматичну зупинку наземної системи за хвилину до запуску. Ракета і вантаж перебувають в хорошому стані, а команди працюють над можливістю завтрашнього резервного запуску о 4:14 вечора», – повідомляє компанія у twitter.

За даними агенції Reuters, цей пуск мав стати першим комерційним.

У квітні американське космічне агентство НАСА запустило космічний корабель для пошуку нових планет, на яких можливе життя, за межами Сонячної системи. Космічний телескоп TESS, вартістю у 337 мільйонів доларів, запустили за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon.