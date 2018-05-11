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11 Травень 2018, Київ 11:00
Новини | Події

SpaceX за хвилину до старту перенесла запуск ракети Falcon 9

Запуск Falcon 9, квітень 2018 року

Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту супутник уряду Бангладеш.

«Відбій сьогодні через автоматичну зупинку наземної системи за хвилину до запуску. Ракета і вантаж перебувають в хорошому стані, а команди працюють над можливістю завтрашнього резервного запуску о 4:14 вечора», – повідомляє компанія у twitter.

За даними агенції Reuters, цей пуск мав стати першим комерційним.

У квітні американське космічне агентство НАСА запустило космічний корабель для пошуку нових планет, на яких можливе життя, за межами Сонячної системи. Космічний телескоп TESS, вартістю у 337 мільйонів доларів, запустили за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon.

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