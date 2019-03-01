Лукашенко прогнозує перемогу Порошенка на виборах президента в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прогнозує, що на президентських виборах в Україні переможе нинішній президент Петро Порошенко. Про це він сказав на прес-конференції у Мінську 1 березня.

«Президентом буде Порошенко. Він вийде в другий тур. Може, із Зеленським, може, ще з кимось. А ті, хто за нього проголосував (в першому турі), за нього і проголосують, а ті, хто за інших, – проголосують за Порошенка. Порошенко ще останнього слова не сказав, почекайте. Я думаю, Петро Олексійович цю посаду збереже», – сказав Лукашенко.

При цьому президент Білорусі зізнався, що відчуває «тривогу» в контексті виборів в Україні.

«Не хочу, щоб Україну хтось використовував як розмінну монету, щоб вона була майданчиком розіграшу великих держав. Українці цього не заслуговують», – сказав Лукашенко.

Він також розкритикував російські телеканали за антиукраїнську пропаганду.

«Візьміть, увімкніть «праску» російську – там всюди ця Україна. Це вже грає навпаки, треба припинити це, не треба цього робити», – сказав Лукашенко.

Президент Білорусі, говорячи про збереження за собою президентського місця, сказав, що не має наміру «маніпулювати», аби утриматися при владі.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року.