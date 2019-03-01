Лукашенко: 98% білорусів проти об’єднання з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що більшість громадян його країни виступають проти об’єднання з Росією.

Як заявив Лукашенко на прес-конференції 1 березня в Мінську, 98% білорусів на можливому референдумі про об’єднання з Росією висловилися б проти такого кроку.

«Чим погано займатися союзним будівництвом, але жити в своєму будинку?», – сказав білоруський президент.

Він запевнив, що в розмовах з президентом Росії Володимиром Путіним вони цю позицію «вирішили», а сказана раніше фраза про «єднання на рівні президентів», за його словами, була жартом.

Читайте також: Компенсація за інтеграцію – про що домовляються президенти Білорусі та Росії

Водночас Лукашенко додав: якщо говорити про принцип рівноправності, то чому не говорять, щоб приєднати Росію до Білорусі, а не навпаки.

У середині лютого президент Білорусі на третій день зустрічі з президентом Росії заявив, що питання суверенітету є «святим», а ймовірність об’єднання двох країн залежить лише від волі їхніх громадян.

«Ми (з Володимиром Путіним – ред.) готові йти настільки далеко в єднанні, об’єднанні наших зусиль держав і народів, наскільки ви готові. Ми і завтра можемо об’єднатися вдвох. У нас проблем немає. Але чи готові ви (росіяни і білоруси) на це – питання. Тому це вам треба адресувати питання до себе. Наскільки ви готові, настільки ми і будемо виконувати вашу волю. А якщо не готові, якою б не була потужна і величезна Росія, вона сьогодні не в змозі нав’язати комусь волю. Тим паче, нам це і не потрібно», – заявив Лукашенко.

Тодішня зустріч Лукашенка з Путіним була сьомою за півроку.