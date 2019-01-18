Лукашенко не проти спільної валюти з Росією, якщо це не рубль – ЗМІ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проти запровадження єдиної валюти з Росією, якщо це не буде валюта, яку випускає Центральний банк Росії, повідомляє білоруська інформаційна агенція «Белта».

Про це Лукашенко сказав на зустрічі з міністрами закордонних справ Білорусі різних часів на честь сторіччя білоруської дипломатичної служби.

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«Об’єднання – будь ласка, але тільки це люди повинні вирішувати, а не ми. Ми не відмовляємося від жодної тези. Якщо хтось починає мені говорити про об’єднання, то знову ж таки «з даху»: давай спільну валюту. Ми не проти спільної валюти, але це має біти спільна валюта, а не валюта Центробанку Росії. Повинен бути емісійний центр, створений на рівних умовах. Якщо ви наводите приклад ЄС, добре – на принципах Євросоюзу. Але щоб умови були рівні й підхід», – заявив президент Білорусі.

За даними видання, Лукашенко також сказав, що не против уніфікації митної й податкової політики з Росією, проте це також має відбуватися на основі рівності Москви й Мінська.

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11 січня Лукашенко заявляв, що Росія може втратити Білорусь як свого союзника, якщо не компенсує їй збитки через зростання ціни на російську нафту.