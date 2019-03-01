Лукашенко: «на той світ мене з президентського крісла не понесуть»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що не має наміру «маніпулювати», щоб утриматися при владі. Він сказав про це на прес-конференції в Мінську 1 березня, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

«Обіцяю, що на той світ з президентського крісла мене не понесуть, – сказав Лукашенко. – І заради своїх дітей не буду утримувати владу і передавати у спадок – особливо що стосується молодшого сина. Не хочу говорити, що я страждаю – ніхто і не повірить. Я наївся президентства, і знищити країну заради особистих амбіцій – на таке ніколи не піду. Не збираюся продовжувати політичне життя за рахунок інших. Все буде нормально, за нашими законами. Але я не зможу не висунути кандидатуру на посаду президента, щоб не звинуватили мене в боягузтві, що втік».

Він наразі не підтвердив, що в Білорусі збираються провести дострокові вибори президента: експерти побоювалися, що Лукашенко може їх оголосити раніше за встановлений термін, щоб утриматися при владі.

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«Що стосується парламентських і президентських виборів, ми буквально найближчим часом – напевно, в березні-квітні – збиралися обговорити цю тему й ухвалити рішення щодо термінів їх проведення. Деякі опозиційні засоби масової інформації дорікають, що там на дострокові вибори підемо ... Я вам клянусь: навіть якщо ситуація буде дуже складна, я ніколи не буду маніпулювати громадською думкою».

Лукашенко очолює Білорусь з 1994 року, він вже виграв п’ять виборчих кампаній. У 2004 році в Білорусі було проведено референдум про внесення поправок до Конституції, які зняли обмеження на кількість президентських термінів.

Вибори в 2006 році і 2010 роках закінчилися масовими акціями протесту опозиції.

Результати виборів 2006 року не були визнані ні опозицією, ні країнами Заходу, Європарламент не визнав також результати виборів 2010 року і засудив розгін акцій протесту, які відбулися після голосування. Однак результати виборів 2015 року більшість міжнародних спостерігачів все-таки визнали законними.