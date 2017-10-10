Євросоюз готовий «вітати» Лукашенка на саміті «Східного партнерства»

Джерела в Євросоюзі повідомляють, що ЄС готовий вітати президента Білорусі Олександра Лукашенка на саміті «Східного партнерства», який відбудеться наступного місяця в Брюсселі. Про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода з посиланням на джерела у ЄС.

Європейські дипломати повідомили, що делегацію Білорусі вже запросили взяти участь в саміті 24 листопада «без обмежень», як і п’ятьох інших членів «Східного партнерства» – Україну, Молдову, Азербайджан, Вірменію та Грузію.

Запрошення на саміт країнам «Східного партнерства» були відправлені 6 жовтня, вказують джерела на правах анонімності.

Напередодні чотирьох попередніх самітів «Східного партнерства» ЄС давав зрозуміти, що на цих заходах не чекають Олександра Лукашенка, який керує Білоруссю багато років і якого називали «останнім диктатором Європи».

На останньому такому саміті, що проходив в Ризі у 2015 році, Мінськ представляв міністр закордонних справ Володимир Макей.

Євросоюз вперше ввів обмежувальні заходи щодо Білорусі в 2004 році через зникнення опозиційних політиків, одного бізнесмена і журналіста. Європейська Рада ухвалила додаткові санкції у зв’язку з жорстоким придушення акцій протесту після президентських виборів у грудні 2010 року.

Але в лютому 2016 року ЄС зняв більшість санкцій проти Білорусі. Були скасовані заморожування активів і заборона на видачу віз 170 білоруським громадянам, зокрема Лукашенку і високопосадовцям, а також обмежувальні заходи проти 14 компаній. Це рішення було ухвалене у відповідь на звільнення всіх білоруських політичних в’язнів і в контексті поліпшення відносин між Білоруссю і Євросоюзом.