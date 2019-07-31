Лукашенко і Зеленський обговорили взаємні візити і жнива

Президенти України і Білорусі Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко 31 липня провели телефонну розмову, під час якої обговорили взаємні візити й обговорили низку питань, повідомляє пресслужба білоруського лідера.

За повідомленням, Володимир Зеленський ще раз підтвердив запрошення Лукашенка до України в рамках II Форуму регіонів України й Білорусі, який відбудеться в жовтні цього року в Житомирі. Лукашенко запрошення прийняв.

Крім того, Зеленський подякував за організацію ефективного переговорного майданчика і в цілому за ту роль, яку відіграє Білорусь у справі врегулювання конфлікту на Донбасі, йдеться в повідомленні.

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Лукашенко запевнив українського президента, що Мінськ «продовжить і надалі докладати всіх зусиль» для врегулювання ситуації в регіоні. За його словами, Україна завжди може розраховувати на Білорусь як країну-прихильницю мирних ініціатив і процесів.

Лукашенко і Зеленський обговорили питання економічної взаємодії і торгівлі, розвиток співробітництва в сфері промисловості, сільського господарства. Особливу увагу, як передає пресслужба, глави держав приділили ходу жнив в обох країнах.

У кінці розмови Олександр Лукашенко запросив президента України відвідати Білорусь «у будь-який час і в будь-якому форматі». Володимир Зеленський це запрошення «із задоволенням прийняв», підкреслили в пресслужбі білоруського президента.

Офіс Зеленського про цю розмову наразі не повідомляв.