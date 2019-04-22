Лукашенко привітав Зеленського, хоча раніше заявляв, що переможе Порошенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вранці 22 квітня привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні, повідомляє прес-служба білоруського керівника.

«Із задоволенням відзначаю, що фундаментом відносин між нашими країнами традиційно є загартовані спільною історією братерські зв’язки білорусів і українців, – йдеться в привітанні. – Підтверджую, що Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і хорошим другом».

Лукашенко також побажав Зеленському «міцного здоров’я і здійснення всіх планів», висловив сподівання, що його діяльність «буде сприяти процвітанню України, встановленню миру і громадянської злагоди».

До виборів Лукашенко неодноразово заявляв, що чекає перемоги чинного президента Петра Порошенка. Під час «Великої розмови з президентом» 1 березня він порівнював кампанію Зеленського зі своєю в 1994 році, але передбачав перемогу Порошенка.

В інтерв’ю турецькому інформаційному агентству Anadolu, опублікованому 8 квітня, Лукашенко фактично закликав українців не голосувати за Зеленського, якщо вони не впевнені у виборі. Наступного дня він виправдовувався: «здійняли ґвалт, що начебто Порошенко мені друг, а Зеленський – ворог».

Коли зустрінуться Лукашенко і Зеленський, поки що невідомо. Український посол у Білорусі заявляв Радіо Свобода, що зустріч можуть організувати в будь-який момент, коли буде готовий Зеленський, а на жовтень цього року планується другий Форум регіонів України й Білорусі – на ньому мають бути присутні президенти обох країн.