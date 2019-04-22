Член ЦВК припускає, що результати виборів можуть оголосити орієнтовно 30 квітня

Результати другого туру виборів президента України можуть оголосити орієнтовно 30 квітня, повідомив член Центральної виборчої комісії Євген Радченко в коментарі ТСН ввечері 21 квітня.

«Великдень для українців – одне з найбільших свят, тому ми хвилюємося, що можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що ніде немає позовів. Ми зможемо встановити і оголосити результати орієнтовно 30 квітня», – сказав Радченко.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,07%.

Шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24,5%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.