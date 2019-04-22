Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Квітень 2019, Київ 09:51
Новини | Політика

Член ЦВК припускає, що результати виборів можуть оголосити орієнтовно 30 квітня

Явка на виборах президента склала 62%

Дивитись коментарі

Результати другого туру виборів президента України можуть оголосити орієнтовно 30 квітня, повідомив член Центральної виборчої комісії Євген Радченко в коментарі ТСН ввечері 21 квітня.

«Великдень для українців – одне з найбільших свят, тому ми хвилюємося, що можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що ніде немає позовів. Ми зможемо встановити і оголосити результати орієнтовно 30 квітня», – сказав Радченко.

ЦВК опрацювала понад 90% протоколів
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Україна обрала президента. Живий блог про результати виборів

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,07%.

Шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24,5%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG