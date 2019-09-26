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26 Вересень 2019, Київ 16:37
Новини | Політика

Лукашенко заявив про готовність «на взаємній основі» звільнити українського журналіста Шаройка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий найближчим часом на взаємній основі вирішити питання щодо помилування засудженого в Білорусі за шпигунство українського журналіста Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики. Про це, як повідомляє державна агенція Білорусі БЕЛТА, Лукашенко заявив на зустрічі з представниками українських ЗМІ.

«Я готовий виконати свої обіцянки, якщо українська сторона виконає свої», – сказав Лукашенко.

Він заявив, що білоруській стороні в питанні взаємного звільнення Шаройка і Політики не вдалося домовитися з попередньою владою.

«Головне зараз не хто винен, а вирішити проблему. Відпускайте цього хлопця (Юрія Політику – ред.), якщо він не винен, і ми тихо і спокійно вирішимо це питання (звільнення Шаройка – ред.). Але головне, воно буде вирішене», – сказав Лукашенко.

Відповідаючи на запитання, чи можливо це зробити до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Житомирі, Олександр Лукашенко сказав: «Та хоч завтра, але ви не встигнете. Ви ж хочете Політику вести в суд».

3-4 жовтня у Житомирі, як очікується, пройде другий Форум регіонів України та Білорусі, куди раніше президента Білорусі запросив його український колега Володимир Зеленський.

/**/ /**/ /**/ Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов, червень 2019 року
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Журналіста Українського радіо Павла Шаройка засудили в Білорусі до 8 років ув’язнення за шпигунство, суд відбувався непублічно. Заарештували його 25 жовтня 2017 року. Тоді ж із Білорусі було вислано українського дипломата.

Раніше в Україні затримали білоруського громадянина Юрія Політику, якого звинуватили у шпигунстві на користь іноземної держави. Суд над Політикою відбувається в Чернігові. Спостерігачі припускають, що можливий обмін Політики на Шаройка.

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