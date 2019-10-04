Лукашенко – Зеленському: Україна ніколи не матиме проблем з території Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського, що Україна ніколи не матиме проблем з боку Білорусі, і наголосив на дружніх відносинах між країнами.

Про це Лукашенко сказав 4 жовтня у Житомирі під час зустрічі президентів у рамках Другого форуму регіонів України й Білорусі.

«Ви ніколи взагалі не мали проблем з території Білорусі і з Білоруссю, ви ніколи не матимете їх. Ми завжди будемо найбільш добрими і надійними вашими прихильниками, партнерами, і якщо нова влада України захоче мати з нами братські тісні відносини, за нами справа не стане», – сказав Лукашенко.

Він додав, що вони з Зеленським зустрічаються віч-на-віч, щоб іще раз «звірити годинники». «Я впевнений, що все, про що ми домовимося, виконуватиметься», – додав білоруський президент.

Президент України, зі свого боку, привітав Лукашенка в Україні.

«Ми одне одного розуміємо. Я вважаю, що наші люди дружні, ментально близькі. Я пишаюся і впевнений, що кожен українець гордий, що в нас такі добрі сусіди і стосунки», – сказав Зеленський на початку зустрічі з Лукашенком.

Як повідомляє офіс Зеленського, 4 жовтня також передбачені переговори делегацій України й Білорусі під головуванням президентів. Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко виступлять з промовами на заключній частині Другого форуму регіонів України й Білорусі. Після цього відбудеться церемонія підписання двосторонніх документів.