Зеленський і Лукашенко зустрічаються в Житомирі – трансляція

Президент України Володимир Зеленський разом із президентом Білорусі Олександром Лукашенком бере участь у другому форумі регіонів України та Білорусі 4 жовтня в Житомирі.

Як повідомляли напередодні в Офісі президента України, під час запланованих переговорів голів держав обговорюватимуть «широке коло актуальних питань українсько-білоруської співпраці».

У рамках форуму планується підписання низки двосторонніх документів про співробітництво між регіонами України та Білорусі, повідомили в президентській канцелярії.

Минулого тижня журналісти запитали у Мінську президента Білорусі Олександра Лукашенка, чи можлива під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Житомирі домовленість про звільнення засудженого в Білорусі за шпигунство українського журналіста Павла Шаройка.

Білоруський лідер сказав, що готовий зробити це «на взаємній основі», маючи на увазі обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політику. «Та хоч завтра, але ви не встигнете. Ви ж хочете Політику вести в суд», – сказав Лукашенко.

Журналіста Українського радіо Павла Шаройка засудили в Білорусі до 8 років ув’язнення за шпигунство, суд відбувався непублічно. Заарештували його 25 жовтня 2017 року. Тоді ж із Білорусі було вислано українського дипломата.

Раніше в Україні затримали білоруського громадянина Юрія Політику, якого звинуватили у шпигунстві на користь іноземної держави. Суд над Політикою відбувається в Чернігові. Спостерігачі припускають, що можливий обмін Політики на Шаройка.