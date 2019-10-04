Засуджений у Білорусі журналіст Шаройко повернувся в Україну – Зеленський

Засуджений у Білорусі до восьми років ув’язнення український журналіст Павло Шаройко був помилуваний у Білорусі і вже повернувся в Україну, повідомив у твітері президент України Володимир Зеленський.

«Ще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до восьми років, був помилуваний і вже вдома в Україні», – написав Зеленський 4 жовтня.

Цього дня президенти України і Білорусі проводили зустріч у Житомирі.

Омбудсмен Людмила Денісова оприлюднила у фейсбуці відео зі звільненим Шаройком.

Минулого місяця президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність «на взаємній основі» звільнити українського журналіста Шаройка, маючи на увазі звільнення обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Палітики.

Адвокат Палітики Тарас Горолюк 3 жовтня повідомив Радіо Свобода, що його підзахисний, якого в Україні звинувачують у шпигунстві, вийшов з-під варти під підписку про невиїзд.

33-річного Юрія Палітику затримали в червні 2017 року під час перетину українсько-білоруського кордону. Його звинуватили в шпигунстві. За версією слідства, Палітика збирав секретну інформацію щодо операцій Збройних сил України проти проросійських бойовиків на Донбасі.

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Журналіста Українського радіо Павла Шаройка засудили в Білорусі до 8 років ув’язнення за шпигунство, суд відбувався непублічно. Заарештували його 25 жовтня 2017 року. Тоді ж із Білорусі було вислано українського дипломата.