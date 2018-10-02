«Ці люди підставили нам плече» – Білецький про добровольців-іноземців на Донбасі

Гості програми «Ваша Свобода»: Андрій Білецький, народний депутат України; Мирослав Гай, екс-військовослужбовець ЗСУ, волонтер; Мамука Мамулашвілі, командир «Грузинського національного легіону».

Верховна Рада України 2 жовтня схвалила у першому читанні законопроект про надання громадянства іноземцям, що воювали на Донбасі. Це питання тривалий час викликало гострі дискусії. 20 вересня цього року відбулися доволі серйозні сутички біля стін Верховної Ради. Тоді, за деякими даними, постраждало четверо осіб. Другого жовтня теж протестувальники зібралися біля стін українського парламенту. Обійшлося без сутичок. А головне – Верховна Рада 252 голосами ухвалила відповідне рішення.

Олександр Лащенко: Пане Білецький, власне, про цей закон – ви задоволені? Ви ж є одним із ініціаторів цього законопроекту.

Кожна людина, яка проливала свою кров, яка захищала країну, має право на свою частку шани, визнання тією країною, за яку воювала

​Андрій Білецький: Законопроект №3433 дає шанс моїм побратимам отримати українське громадянство. Це важливо. Це в першу чергу питання моралі. Українська влада має деякі зобов’язання перед цими людьми. Кожна людина, яка проливала свою кров, яка захищала країну, має право на свою частку шани, визнання тією країною, за яку воювала. Ці люди приїхали у 2014 році в найгірші хвилини українського державного життя і підставили нам плече. Вони хочуть бути українцями. Вони довели своїм потом, кров’ю, що хочуть бути українцями, можуть і мають на це абсолютне право.

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Цей закон говорить: заборонено видавати добровольців-іноземців державі-агресору, тобто Росії

Більшість з них вже зараз знаходяться тут, як нелегальні мігранти. У них закінчилися національні паспорти. Вони не можуть ні виїхати у свою країну, тому що для них це небезпечно, бо більшість з них це грузини, білоруси, росіяни. Росіяни і білоруси складають не менше від 60%. У наших хлопців з Білорусі чи з Росії вимагають: поїдьте до дільничного (наприклад, в Саратові, Тамбові і так далі) і візьміть довідку, що ви не судимі. Ніхто жодного разу не повернувся!

Це перше читання. Але нічого не загрожує другому читанню – більшість правок вже погоджена з абсолютною більшістю фракцій, залишилося тільки з президентською погодити деякі моменти. Сьогодні була спроба протягнути правку про військовий квиток у цих людей. Уявіть хлопця-білоруса, який приїхав на Майдан взимку 2014-го і потім пішов воювати. Звідки у нього квиток військовий у 2014-у, 2015-у?

Упродовж місяця очікую друге голосування. Я певен, що Порошенко теж його не буде ветувати ні за яких обставин. Я сподіваюся, ще до кінця цього року хлопці почнуть отримувати українські паспорти.

Цей документ – це не індульгенція. Абсолютна більшість з цих людей, 99,99% не мають ніякого кримінального шлейфу

Цей закон говорить: заборонено видавати добровольців-іноземців державі-агресору, тобто Росії. Росія заднім числом вигадує якісь речі, щоб мати можливість екстрадувати будь-кого, наприклад, з російських добровольців. Або заборонено видавати в країни, які не визнають територіальної цілісності та суверенітету України. Наприклад, Білорусь, Венесуела...

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Цей документ – це не індульгенція. Абсолютна більшість з цих людей, 99,99% не мають ніякого кримінального шлейфу, минулого. Це чесні люди. Законом визнається, що вони законно перебувають на території України. І також полегшення самої процедури отримання громадянства – знімається термін 5 років, фактично рік відвоювала людина і може подати документи на отримання громадянства. Знімається необхідність отримувати довідки в Російській Федерації.

Влада в особі Порошенка обіцяла восени 2014-го іноземним добровольцям українське громадянство у стінах парламенту. За 4 роки українське громадянство з більш ніж 500 перших добровольців отримали менше п’яти. Менше від 1%! Але за той же час українська влада надавала громадянство 400 з чимось громадянам Сирії, 300 з чимось афганцям, іракцям, іранцям. Це завдяки президентському указу. Близько тисячі людей з Близького Сходу отримали за цей час громадянство України.

Влада в особі Порошенка обіцяла іноземним добровольцям українське громадянство

У мене в підрозділі, коли я командував, загинуло під час бойових дій четверо іноземців – швед, грузин, два росіянина. Але поранених людей і інвалідів в десятки разів більше. Для таких людей обов’язково потрібна така історія. Це буде позитивно і для тих хлопців, які зараз приїжджають і вже стають на контракт. Хоча і тут все непросто. Наприклад, в Нацгвардії контрактів для іноземців немає. В «Азові трохи менше», але в «Донбасі» була найбільша кількість іноземців. Вони хочуть служити у своєму підрозділі – у них шансів немає. Будуть громадянами України – будуть шанси.

Ганебна депортація, коли людину взяли і передали в ФСБ. Чому Тумгоєва не відправили у Туреччину, звідки він приїхав? Чому у Росію, розуміючи, що там кожен доброволець буде підданий тортурам і посаджений на десятиліття?

Зараз є ситуація з добровольцем-іноземцем, теж росіянином, який виїхав з України в країну ЄС, і його вимагає Росія типу за «злочини» на Донбасі. Він воював на Донбасі за Україну, а його пробують видати Росії. Цю ситуацію пробують вирішити дипломатичним шляхом.

Є й інші випадки. Людей змушують виїжджати раз на 6 місяців у Молдову або в Білорусь (у них у більшості немає грошей, вони не можуть влаштуватися тут на роботу), звідти заїжджати в Україну і мати півроку можливість легально тут перебувати. Людей затримують під час цього виїзду, когось закрили в СІЗО в Білорусі, когось впродовж кількох днів вдається якимось чином видерти.

– Пане Гай, ухвалено у першому читанні цей закон. Як ви це оцінюєте?

Навіть маніяків не можна видавати Російській Федерації, бо це країна-терорист

​Мирослав Гай: Треба подивитися, як воно працюватиме надалі. Є вже закон, що хлопці, які служать в ЗСУ і мають іноземне громадянство, мають можливість отримати через певний термін. Всі, хто воює за Україну, і якщо це доведено – це позитивно, хто не має кримінального минулого, не має зв’язків з Російською Федерацією, ми маємо право убезпечити цих людей, але всі вони мають пройти належно контррозвідку. Взагалі ганебна річ, коли видаються будь-які люди. Навіть маніяків не можна видавати Російській Федерації, бо це країна-терорист.

Були випадки, коли з Росії хлопці приїздили воювати, а потім виявлялося, що працюють на ФСБ

У нас були випадки, коли з Росії хлопці приїздили воювати, бідкалися по добровольчих батальйонах, а потім зникали і з’являлися на території Росії. Виявлялося, що працюють на ФСБ.

В «Азові» був один хлопець. Не дуже його допускали. Але він потім дав інтерв’ю. Звичайно, до них з недовірою ставляться. Російська Федерація намагається під виглядом різних пройдисвітів «внєдріть» в ЗСУ і добровольчі батальйони агентуру – це вже відомий факт.

І дуже багато шахраїв приїздить, людей з кримінальним минулим. Все це має перевіряти контррозвідка.

Але в нас дуже багато іноземців, які достойні, які воюють. Це і грузини, це і з Ічкерії хлопці, вибачте, там є і полковники, були і генерали, які воювали. Із Західної Європи є. У нас є різні люди. І вони мають право отримати громадянство, якщо вони бажають.

– Пане Мамулашвілі, наскільки я знаю, ви не є громадянином України досі, так?

Мамука Мамулашвілі (переклад): Я – громадянин Грузії. Я і хлопці з «Грузинського легіону». Це в основному американці, британці і в більшості грузини. Ні у кого немає громадянства, ані документів, які надають право легально перебувати на території України.

Головне – як він (законопроект №3433 – ред.) буде реалізований. Ці люди, на жаль, при виїзді з України сплачують штраф за те, що перебували в країні понад 90 днів. Хоча вони перебувають на лінії фронту. Ось це іронія цієї ситуації.