Рада схвалила в першому читанні законопроект про надання громадянства іноземцям, що воювали на Донбасі

Верховна Рада України 2 жовтня 252 голосами депутатів схвалила в першому читанні законопроект №3433, який передбачає спрощену процедуру надання українського громадянства іноземцям, які брали участь у збройному конфлікті на Донбасі.

Перед парламентом зібралися представники організацій «Національний корпус» і «Національні дружини», які вимагали ухвалення законопроекту №3433.

Щонайменше чотири людини постраждали зранку 20 вересня внаслідок сутичок під будівлею Верховної Ради в центрі Києва. Тоді представники цих же організацій проводили аналогічну акцію. Представники Червоного Хреста розповіли Радіо Свобода, що постраждали двоє правоохоронців і двоє мітингувальників.