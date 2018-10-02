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02 Жовтень 2018, Київ 14:09
Новини | Політика

Рада схвалила в першому читанні законопроект про надання громадянства іноземцям, що воювали на Донбасі

Акція під Верховною Радою, Київ, 2 жовтня 2018 року

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Верховна Рада України 2 жовтня 252 голосами депутатів схвалила в першому читанні законопроект №3433, який передбачає спрощену процедуру надання українського громадянства іноземцям, які брали участь у збройному конфлікті на Донбасі.

Перед парламентом зібралися представники організацій «Національний корпус» і «Національні дружини», які вимагали ухвалення законопроекту №3433.

Щонайменше чотири людини постраждали зранку 20 вересня внаслідок сутичок під будівлею Верховної Ради в центрі Києва. Тоді представники цих же організацій проводили аналогічну акцію. Представники Червоного Хреста розповіли Радіо Свобода, що постраждали двоє правоохоронців і двоє мітингувальників.

Акція Нацкорпусу під стінами Верховної Ради
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Акція Нацкорпусу під стінами Верховної Ради

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